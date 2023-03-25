https://ria.ru/20230325/protest-1860665990.html
В Израиле на акции протеста вышли сотни тысяч человек
В Израиле на акции протеста вышли сотни тысяч человек - РИА Новости, 25.03.2023
В Израиле на акции протеста вышли сотни тысяч человек
Сотни тысяч человек по всему Израилю вышли на акции протеста против судебной реформы, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T23:47
2023-03-25T23:47
2023-03-25T23:50
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
тель-авив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856768621_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_e04eb2073a50a77e546f48e79b3d4626.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сотни тысяч человек по всему Израилю вышли на акции протеста против судебной реформы, сообщает газета Times of Israel. "Сотни тысяч израильтян приняли участие в общенациональных акциях протеста в субботу вечером", - говорится в сообщении. Израильтяне выступают против проводимой правительством премьера Биньямина Нетаньяху судебной реформы двенадцатую неделю подряд. Представленный законопроект ограничит влияние верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее в субботу вечером призвал к приостановке судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху на фоне раскола в обществе и общенациональных протестов. Галант стал первым ключевым министром правительства Нетаньяху, который публично призвал к приостановке реформы. Ранее организаторы протестного движения против судебной реформы в Израиле анонсировали "неделю паралича", подразумевающую широкомасштабные протесты по всей стране.
https://ria.ru/20230301/izrail-1855173420.html
израиль
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856768621_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b4740ad211f183a94cb00093d585d033.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, тель-авив
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Тель-Авив
В Израиле на акции протеста вышли сотни тысяч человек
Times of Israel: сотни тысяч израильтян вышли на акции протеста против судебной реформы
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Сотни тысяч человек по всему Израилю вышли на акции протеста против судебной реформы, сообщает газета Times of Israel
.
"Сотни тысяч израильтян приняли участие в общенациональных акциях протеста в субботу вечером", - говорится в сообщении.
Израильтяне выступают против проводимой правительством премьера Биньямина Нетаньяху
судебной реформы двенадцатую неделю подряд.
Представленный законопроект ограничит влияние верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей.
Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее в субботу вечером призвал к приостановке судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху на фоне раскола в обществе и общенациональных протестов. Галант стал первым ключевым министром правительства Нетаньяху, который публично призвал к приостановке реформы.
Ранее организаторы протестного движения против судебной реформы в Израиле анонсировали "неделю паралича", подразумевающую широкомасштабные протесты по всей стране.
Кнессет Израиля утвердил законопроект о смертной казни для террористов