https://ria.ru/20230325/protest-1860665990.html

В Израиле на акции протеста вышли сотни тысяч человек

В Израиле на акции протеста вышли сотни тысяч человек - РИА Новости, 25.03.2023

В Израиле на акции протеста вышли сотни тысяч человек

Сотни тысяч человек по всему Израилю вышли на акции протеста против судебной реформы, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T23:47

2023-03-25T23:47

2023-03-25T23:50

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

тель-авив

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сотни тысяч человек по всему Израилю вышли на акции протеста против судебной реформы, сообщает газета Times of Israel. "Сотни тысяч израильтян приняли участие в общенациональных акциях протеста в субботу вечером", - говорится в сообщении. Израильтяне выступают против проводимой правительством премьера Биньямина Нетаньяху судебной реформы двенадцатую неделю подряд. Представленный законопроект ограничит влияние верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее в субботу вечером призвал к приостановке судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху на фоне раскола в обществе и общенациональных протестов. Галант стал первым ключевым министром правительства Нетаньяху, который публично призвал к приостановке реформы. Ранее организаторы протестного движения против судебной реформы в Израиле анонсировали "неделю паралича", подразумевающую широкомасштабные протесты по всей стране.

https://ria.ru/20230301/izrail-1855173420.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, тель-авив