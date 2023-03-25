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В Израиле на акции протеста вышли сотни тысяч человек - РИА Новости, 25.03.2023
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23:47 25.03.2023 (обновлено: 23:50 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/protest-1860665990.html
В Израиле на акции протеста вышли сотни тысяч человек
В Израиле на акции протеста вышли сотни тысяч человек - РИА Новости, 25.03.2023
В Израиле на акции протеста вышли сотни тысяч человек
Сотни тысяч человек по всему Израилю вышли на акции протеста против судебной реформы, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T23:47
2023-03-25T23:50
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
тель-авив
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сотни тысяч человек по всему Израилю вышли на акции протеста против судебной реформы, сообщает газета Times of Israel. "Сотни тысяч израильтян приняли участие в общенациональных акциях протеста в субботу вечером", - говорится в сообщении. Израильтяне выступают против проводимой правительством премьера Биньямина Нетаньяху судебной реформы двенадцатую неделю подряд. Представленный законопроект ограничит влияние верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее в субботу вечером призвал к приостановке судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху на фоне раскола в обществе и общенациональных протестов. Галант стал первым ключевым министром правительства Нетаньяху, который публично призвал к приостановке реформы. Ранее организаторы протестного движения против судебной реформы в Израиле анонсировали "неделю паралича", подразумевающую широкомасштабные протесты по всей стране.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, тель-авив
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Тель-Авив
В Израиле на акции протеста вышли сотни тысяч человек

Times of Israel: сотни тысяч израильтян вышли на акции протеста против судебной реформы

© AP Photo / Ariel SchalitУчастники акции протеста в Тель-Авиве, Израиль
Участники акции протеста в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Участники акции протеста в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сотни тысяч человек по всему Израилю вышли на акции протеста против судебной реформы, сообщает газета Times of Israel.
"Сотни тысяч израильтян приняли участие в общенациональных акциях протеста в субботу вечером", - говорится в сообщении.
Израильтяне выступают против проводимой правительством премьера Биньямина Нетаньяху судебной реформы двенадцатую неделю подряд.
Представленный законопроект ограничит влияние верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей.
Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее в субботу вечером призвал к приостановке судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху на фоне раскола в обществе и общенациональных протестов. Галант стал первым ключевым министром правительства Нетаньяху, который публично призвал к приостановке реформы.
Ранее организаторы протестного движения против судебной реформы в Израиле анонсировали "неделю паралича", подразумевающую широкомасштабные протесты по всей стране.
Кнессет - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Кнессет Израиля утвердил законопроект о смертной казни для террористов
1 марта, 17:00
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуТель-Авив
 
 
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