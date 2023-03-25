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Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих в Тель-Авиве - РИА Новости, 25.03.2023
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23:39 25.03.2023 (обновлено: 23:53 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/protest-1860665143.html
Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих в Тель-Авиве
Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих в Тель-Авиве - РИА Новости, 25.03.2023
Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих в Тель-Авиве
Израильская полиция применила водометы против митингующих в Тель-Авиве, пишет газета Times of Israel. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T23:39
2023-03-25T23:53
в мире
израиль
тель-авив
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Израильская полиция применила водометы против митингующих в Тель-Авиве, пишет газета Times of Israel. "В другом районе (Тель-Авива. — Прим. ред.) полиция применяет водометы для разгона протестующих, пытающихся перекрыть трассу", — говорится в сообщении издания.По данным СМИ, полиция уже задержала трех человек.Ранее издание сообщало, что сотни тысяч человек по всей стране вышли на акции протеста против проводимой в стране судебной реформы. Манифестации продолжаются двенадцатую неделю подряд.Как полагают протестующие, представленный проект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения этого суда и даст правительству контроль над процедурой назначения судей.Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее сегодня призвал к приостановке реформы на фоне раскола в обществе и общенациональных протестов. Он стал первым ключевым министром правительства Нетаньяху, который публично высказался об этом.Ранее организаторы протестного движения противников судебной реформы в Израиле анонсировали "неделю паралича", подразумевающую широкомасштабные акции по всей стране.
https://ria.ru/20230312/protesty-1857352665.html
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в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху
Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих в Тель-Авиве

Times of Israel: полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих в Тель-Авиве

© AP Photo / Oded BaliltyПолицейские, Израиль
Полицейские, Израиль - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Полицейские, Израиль. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Израильская полиция применила водометы против митингующих в Тель-Авиве, пишет газета Times of Israel.
"В другом районе (Тель-Авива. — Прим. ред.) полиция применяет водометы для разгона протестующих, пытающихся перекрыть трассу", — говорится в сообщении издания.
По данным СМИ, полиция уже задержала трех человек.
Ранее издание сообщало, что сотни тысяч человек по всей стране вышли на акции протеста против проводимой в стране судебной реформы. Манифестации продолжаются двенадцатую неделю подряд.
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Как полагают протестующие, представленный проект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения этого суда и даст правительству контроль над процедурой назначения судей.
Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее сегодня призвал к приостановке реформы на фоне раскола в обществе и общенациональных протестов. Он стал первым ключевым министром правительства Нетаньяху, который публично высказался об этом.
Ранее организаторы протестного движения противников судебной реформы в Израиле анонсировали "неделю паралича", подразумевающую широкомасштабные акции по всей стране.
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