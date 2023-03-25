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В Пенсильвании при пожаре на шоколадной фабрике погибли два человека - РИА Новости, 25.03.2023
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05:57 25.03.2023
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В Пенсильвании при пожаре на шоколадной фабрике погибли два человека
В Пенсильвании при пожаре на шоколадной фабрике погибли два человека - РИА Новости, 25.03.2023
В Пенсильвании при пожаре на шоколадной фабрике погибли два человека
Как минимум два человека погибли, семеро числятся пропавшими без вести в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на шоколадной фабрике компании RM... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T05:57
2023-03-25T05:57
пенсильвания
в мире
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Как минимум два человека погибли, семеро числятся пропавшими без вести в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на шоколадной фабрике компании RM Palmer в американском штате Пенсильвания, сообщает местное отделение телеканала ABC со ссылкой на полицию. Отмечается, что еще по меньшей мере шесть человек госпитализированы, степень тяжести их травм не уточняется. Согласно телеканалу, очевидцы сообщили, что слышали взрыв на кондитерской фабрике, после чего увидели пламя. Причиной взрыва, предположительно, стала утечка газа, однако расследование инцидента все еще не завершено. На кадрах, которые СМИ демонстрируют с места происшествия, можно увидеть, что одно из зданий частично обрушилось.
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пенсильвания, в мире
Пенсильвания, В мире
В Пенсильвании при пожаре на шоколадной фабрике погибли два человека

ABC: в Пенсильвании при пожаре на шоколадной фабрике погибли как минимум два человека

CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Как минимум два человека погибли, семеро числятся пропавшими без вести в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на шоколадной фабрике компании RM Palmer в американском штате Пенсильвания, сообщает местное отделение телеканала ABC со ссылкой на полицию.
Отмечается, что еще по меньшей мере шесть человек госпитализированы, степень тяжести их травм не уточняется.
Согласно телеканалу, очевидцы сообщили, что слышали взрыв на кондитерской фабрике, после чего увидели пламя. Причиной взрыва, предположительно, стала утечка газа, однако расследование инцидента все еще не завершено.
На кадрах, которые СМИ демонстрируют с места происшествия, можно увидеть, что одно из зданий частично обрушилось.
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