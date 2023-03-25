https://ria.ru/20230325/potoki-1860663171.html
Путин уверен, что правда о подрыве "Северных потоков" вскроется
Путин уверен, что правда о подрыве "Северных потоков" вскроется - РИА Новости, 25.03.2023
Путин уверен, что правда о подрыве "Северных потоков" вскроется
Президент России Владимир Путин, говоря о подрыве ниток "Северного потока", заявил, что трудно будет добиться правды, но она когда-нибудь вскроется. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T23:30
2023-03-25T23:30
2023-03-25T23:30
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о подрыве ниток "Северного потока", заявил, что трудно будет добиться правды, но она когда-нибудь вскроется. "Думаю, что это будет трудно, этого будет трудно добиться, но когда-нибудь, наверное, вскроется окончательно, что и как было сделано", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "России 24", отвечая на вопрос, добьётся ли Россия правды от Запада о произошедшем на "Северных потоках". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream 2 AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
https://ria.ru/20230325/putin-1860662131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, россия, европа, германия, владимир путин, павел зарубин, алексей миллер, nord stream 2 ag, генеральная прокуратура рф, газпром
Экономика, Россия, Европа, Германия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Алексей Миллер, Nord Stream 2 AG, Генеральная прокуратура РФ, Газпром
Путин уверен, что правда о подрыве "Северных потоков" вскроется
Путин о подрыве "Севпотоков": трудно будет добиться правды, но когда-нибудь она вскроется