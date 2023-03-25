https://ria.ru/20230325/potoki-1860611701.html

Немецкое СМИ нашло "российский след" во взрывах на "Северных потоках"

Немецкое СМИ нашло "российский след" во взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости, 25.03.2023

Немецкое СМИ нашло "российский след" во взрывах на "Северных потоках"

Расследование диверсии на "Северных потоках" может вывести на "российский след", утверждает немецкое онлайн-издание T-online со ссылкой на неподтвержденные... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T16:50

2023-03-25T16:50

2023-03-25T19:28

в мире

северный поток — 2

северный поток

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авария на "северных потоках"

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БЕРЛИН, 25 мар — РИА Новости. Расследование диверсии на "Северных потоках" может вывести на "российский след", утверждает немецкое онлайн-издание T-online со ссылкой на неподтвержденные анонимные источники.В материале среди прочего утверждается, что не менее трех "подозрительных кораблей" покинули военно-морскую базу в Калининграде в ночь на 21 сентября 2022 года, то есть незадолго до взрывов на газопроводах, произошедших 26 сентября. Ссылаясь на неназванные источники в силовых структурах, авторы статьи заявили, что подразделение российского Военно-морского флота якобы действовало в районе последующего места преступления "под строгим прикрытием", не передавая данные о своем местоположении. На кораблях могло быть оборудование, необходимое для установки взрывных устройств, добавляет издание.СМИ также опубликовало скриншот релиза российского Минобороны, в котором 21 сентября говорилось, что пловцы отряда спецназначения Балтийской военно-морской базы выполнили подводные стрельбы. Авторы публикации утверждают, что самым важным для проведения операции якобы должен был стать корабль для транспортировки подводных лодок СС-750. Издание пишет, что это судно регулярно принимает участие в учениях, во время которых моделируются аварии на морском дне. На борту корабля, по утверждению T-online, находилась мини-субмарина АС-26, которая при чрезвычайной ситуации эвакуирует экипаж. Она оснащена захватными устройствами, которые могут перемещать под водой грузы весом до 50 килограммов, уточняется в статье.Отмечается, что обычно СС-750 базируется на базе Балтийск в Калининграде в составе Балтийского флота. Однако, как считают авторы материала, согласно спутниковым снимкам этот корабль, "по-видимому", отплыл в ночь на 21 сентября. Утверждается, что при скорости в девять узлов судно могло бы достичь места происшествия в 19:50. При этом, по данным издания, систему, передающую информацию о местоположении корабля, отключили. Однако со ссылкой на спутниковые снимки американской компании SpaceKnow T-online заявило, что длина судна в 95 метров соответствует размерам корабля без сигнала о местоположении, который находился недалеко от места взрывов. Кроме того, издание, ссылаясь на эти кадры, утверждает, что в тот же промежуток времени — между полуночью и часом ночи — два других судна, "предположительно", участвовавших в операции, покинули порт Калининграда. По данным авторов публикации, речь идет о спасательных буксирах СБ-123 и "Александр Фролов". На палубе каждого из них есть грузовые краны, способные спускать на воду взрывные устройства или мины весом в сотни килограммов, утверждает СМИ.Как уточнило T-online, в официальных заявлениях сторон деятельность российского флота в дни, предшествовавшие диверсии, до сих пор не играла никакой роли. При этом авторы публикации признали, что уголовное дело о взрывах остается нераскрытым, а сведения о якобы причастности России основаны только на предположениях. Статью T-online распространили и на английском языке. Ее также перепечатали несколько серьезных изданий в Германии и Австрии.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Российский лидер заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230325/ssha-1860605518.html

https://ria.ru/20230324/podem-1860474083.html

https://ria.ru/20230324/vzryv-1860434178.html

https://ria.ru/20230324/potoki-1860393941.html

германия

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Влада Копылова

в мире, северный поток — 2, северный поток, германия, россия, авария на "северных потоках"