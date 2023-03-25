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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.03.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении

На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 35 украинских военнослужащих и самоходную гаубицу "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T14:15

2023-03-25T14:15

2023-03-25T14:24

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 35 украинских военнослужащих и самоходную гаубицу "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 35 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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