https://ria.ru/20230325/poteri-1860592919.html
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.03.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении
На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 35 украинских военнослужащих и самоходную гаубицу "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T14:15
2023-03-25T14:15
2023-03-25T14:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
украина
херсонская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852355842_0:2:3076:1732_1920x0_80_0_0_d077fd944e6f01c526458bc2718f68ac.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 35 украинских военнослужащих и самоходную гаубицу "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 35 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852355842_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_98361f27f5ad5478871ef58fb4799395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире, украина, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении
Минобороны: украинские войска за сутки потеряли до 35 военных на Херсонском направлении