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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 25.03.2023 (обновлено: 14:24 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/poteri-1860592919.html
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.03.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении
На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 35 украинских военнослужащих и самоходную гаубицу "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T14:15
2023-03-25T14:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
украина
херсонская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 35 украинских военнослужащих и самоходную гаубицу "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 35 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
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украина
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вооруженные силы украины, в мире, украина, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Херсонском направлении

Минобороны: украинские войска за сутки потеряли до 35 военных на Херсонском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота танков Т-72Б ВС России
Работа танков Т-72Б ВС России - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 35 украинских военнослужащих и самоходную гаубицу "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 35 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаХерсонская областьВооруженные силы РФ
 
 
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