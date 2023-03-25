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ВС России уничтожили более 155 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 25.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 25.03.2023 (обновлено: 14:15 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/poteri-1860592037.html
ВС России уничтожили более 155 украинских военных на Донецком направлении
ВС России уничтожили более 155 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 25.03.2023
ВС России уничтожили более 155 украинских военных на Донецком направлении
Российские военнослужащие на донецком направлении уничтожили более 155 украинских военных, три бронированные машины и гаубицу, заявили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T14:10
2023-03-25T14:15
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие на донецком направлении уничтожили более 155 украинских военных, три бронированные машины и гаубицу, заявили в субботу в Минобороны РФ."На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск уничтожено более 155 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили более 155 украинских военных на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили более 155 украинских военных на Донецком направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБрошенный танк ВСУ в Донецкой народной республике
Брошенный танк ВСУ в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Брошенный танк ВСУ в Донецкой народной республике. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие на донецком направлении уничтожили более 155 украинских военных, три бронированные машины и гаубицу, заявили в субботу в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск уничтожено более 155 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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