https://ria.ru/20230325/poteri-1860592037.html

ВС России уничтожили более 155 украинских военных на Донецком направлении

ВС России уничтожили более 155 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 25.03.2023

ВС России уничтожили более 155 украинских военных на Донецком направлении

Российские военнослужащие на донецком направлении уничтожили более 155 украинских военных, три бронированные машины и гаубицу, заявили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T14:10

2023-03-25T14:10

2023-03-25T14:15

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие на донецком направлении уничтожили более 155 украинских военных, три бронированные машины и гаубицу, заявили в субботу в Минобороны РФ."На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск уничтожено более 155 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф