https://ria.ru/20230325/poteri-1860592037.html
ВС России уничтожили более 155 украинских военных на Донецком направлении
ВС России уничтожили более 155 украинских военных на Донецком направлении - РИА Новости, 25.03.2023
ВС России уничтожили более 155 украинских военных на Донецком направлении
Российские военнослужащие на донецком направлении уничтожили более 155 украинских военных, три бронированные машины и гаубицу, заявили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T14:10
2023-03-25T14:10
2023-03-25T14:15
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие на донецком направлении уничтожили более 155 украинских военных, три бронированные машины и гаубицу, заявили в субботу в Минобороны РФ."На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск уничтожено более 155 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили более 155 украинских военных на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 155 украинских военных на Донецком направлении
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие на донецком направлении уничтожили более 155 украинских военных, три бронированные машины и гаубицу, заявили в субботу в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск уничтожено более 155 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.