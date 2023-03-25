https://ria.ru/20230325/polukhin-1860558115.html

Школьник, спасший детей из "Зимней вишни", рассказал о своей судьбе

Школьник, спасший детей из "Зимней вишни", рассказал о своей судьбе - РИА Новости, 25.03.2023

Школьник, спасший детей из "Зимней вишни", рассказал о своей судьбе

Бывший кадет школы-интерната МЧС в Кемерово Дмитрий Полухин, который спас трех детей во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня", уже заканчивает военную академию в... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T09:05

2023-03-25T09:05

2023-03-25T09:05

кемерово

кемеровская область

пожар в торговом центре в кемерово

общество

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости, Светлана Самсонова. Бывший кадет школы-интерната МЧС в Кемерово Дмитрий Полухин, который спас трех детей во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня", уже заканчивает военную академию в Санкт-Петербурге. В разговоре с корреспондентом РИА Новости он рассказал, как трагедия в его родном городе повлияла на его характер и судьбу. Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети. Медаль за спасениеДмитрию Полухину сейчас 22 года, он кадет петербургской военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Будённого, учится на последнем курсе. Его специальность – инженер связи. Дмитрий считает, что на его выбор профессии окончательно повлияли события пятилетней давности. "Я не с детства мечтал стать военным, хотя мой отец тоже связист. Когда поступил в кадетский корпус МЧС, мне понравился такой уклад жизни, и я стал задумываться о том, чтобы связать свою жизнь с армией. Определяющим фактором, конечно, стала "Зимняя вишня". Думаю, что во многом из-за тех событий я и поступил в академию", - рассказывает молодой человек. В день трагедии Дмитрий, которому тогда было всего 17 лет, со своей знакомой пошел в кинотеатр, расположенный в торговом центре. Вдруг во время сеанса в зал вбежала билетерша, сказала, что в здании пожар, и стала выводить зрителей. "Когда выходили, на третьем этаже заметил женщину, которая отказывалась спускаться. Она не хотела идти, потому что у нее где-то там были дети. Я спросил, где они остались, она махнула рукой. В этом направлении я и пошел", - вспоминает Дмитрий. По его словам, в это время на третьем этаже уже был дым, видимость была плохой. Он шел по длинному коридору, останавливался, прислушивался. "Услышал плач и крики детей. Забежал в бутик, откуда доносились звуки. Нашел троих: мальчика и двух девочек. Пацану сказал держать меня за ремень, а девчонок сам схватил за шиворот, так и вышли вместе. Честно говоря, не знаю до сих пор, были ли эти трое детьми той женщины, которая не хотела спускаться. Когда возвращался, ее на лестнице уже не было", - рассказал Дмитрий. Позже за спасение детей юный кадет получит из рук губернатора Кемеровской области медаль "За честь и мужество". Сразу стал взрослымПосле того, как он вывел ребят, Дмитрий в "Зимнюю вишню" не возвращался, так как почувствовал себя нехорошо: надышался дымом. Он находился возле торгового центра, пока за ним не приехал отец. Когда ждал, внимательно наблюдал за работой пожарных. Но больше всего его поразили люди, которые тащили вещи из магазинов. "Я видел, как люди оттуда с телевизорами бегут, бегут со всякой ерундой магазинов. Но были и те, кто помогал другим. Когда парень с окна выпрыгивал с четвёртого этажа, люди сбежались, натянули какую-то тряпку, чтобы он не разбился. Мальчик тогда о козырек ударился (речь идет о Сереже Москаленко, которого отец смог вытолкнуть в окно, мальчик выжил, а вся его семья погибла – ред.)", - говорит Дмитрий. После трагедии в "Зимней вишне" близкие, знакомые, учителя и одноклассники заметили, как из беспечного юноши он в один момент превратился в серьезного молодого человека. "Первые несколько дней после пожара, конечно, было непросто. Находился в непонятном состоянии. Со мной подолгу мама разговаривала, интересовалась, все ли в порядке. А потом учеба, экзамены отвлекли", - вспоминает он. В этом году Дмитрий заканчивает академию, по распределению будет служить в Алтайском крае. И рад этому: не так далеко от родного Кемерово. На Алтай привезет и свою супругу Софью, свадьбу ребята сыграли всего несколько месяцев назад.

https://ria.ru/20230325/tragediya-1860549106.html

https://ria.ru/20230325/kemerovo-1860542771.html

https://ria.ru/20230325/pozhar-1860007618.html

кемерово

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемерово, кемеровская область, пожар в торговом центре в кемерово, общество