https://ria.ru/20230325/polsha-1860547445.html
Поляки захотели выгнать украинцев после скандальной акции
Поляки захотели выгнать украинцев после скандальной акции - РИА Новости, 25.03.2023
Поляки захотели выгнать украинцев после скандальной акции
Читатели польского издания Kresy резко отреагировали на акцию украинских беженцев в Кракове, на которой был продемонстрирован флаг УПА*. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T06:00
2023-03-25T06:00
2023-03-25T06:00
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украина
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Читатели польского издания Kresy резко отреагировали на акцию украинских беженцев в Кракове, на которой был продемонстрирован флаг УПА*.Митинг состоялся на главной площади Кракова, ее участники держали в руках "бандеровский" флаг. Как отмечает издание, он был продемонстрирован в эфире местного ТВ, при этом, судя по кадрам, демонстрация флага не вызвала никакой реакции полиции.Читателей издания возмутило поведение беженцев."Скандал. Депортировать и запретить въезд в Польшу. Сволочь плюет нам в лицо. Где "польские" правоохранители? Можете ли вы представить, чтобы в серьезном государстве, например, в Израиле, разрешили демонстрации с символами преступников, совершивших геноцид его граждан, как украинцы (это сделали. – ред.) с поляками?" – заявил Mirosław Wicherek."Нужно ходить на протесты этих дедов и рвать эти тряпки, а не просто обсуждать в интернете", - заметил Lukasz Kozi."Это уже устарело?" – задался вопросом Paweł Dominik Filist, разместив новость от 2018 года о принятии в Польше закона о запрете "бандеровской" идеологии."А где государственная прокуратура и суды, так охотно преследующие за правду польских патриотов ", - спросил Marcin Lakejczuk."Наша надвисленская резервация ниже пасть уже не может", - посетовал Krzysiek Golc."Ну, мы разводим у себя тех, кто держит глубоко в душе границу на (реке. – ред.) Вислоке (между средневековым государством Казимира Великого и княжеством Галицким. – ред.), хочет (пограничный город. – ред.) Перемышль и почитает Бандеру", - констатировал Ryszard Hoffmann."Как мне это нравится, очень хорошо, может быть, это чему-то научит поляков, но я искренне сомневаюсь в этом", - добавил Robert Goryl.Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.* Экстремистские организации, запрещенные в России.
https://ria.ru/20230311/polsha-1857207116.html
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в мире, польша, краков, украина
В мире, Польша, Краков, Украина
Поляки захотели выгнать украинцев после скандальной акции
Читателей издания Kresy возмутила демонстрация флага УПА на украинской акции в Кракове
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости.
Читатели польского издания Kresy
резко отреагировали на акцию украинских беженцев в Кракове, на которой был продемонстрирован флаг УПА*.
Митинг состоялся на главной площади Кракова, ее участники держали в руках "бандеровский" флаг. Как отмечает издание, он был продемонстрирован в эфире местного ТВ, при этом, судя по кадрам, демонстрация флага не вызвала никакой реакции полиции.
В Польше потребовали покончить с политикой "хорошего дяди" для украинцев
Читателей издания возмутило поведение беженцев.
"Скандал. Депортировать и запретить въезд в Польшу
. Сволочь плюет нам в лицо. Где "польские" правоохранители? Можете ли вы представить, чтобы в серьезном государстве, например, в Израиле
, разрешили демонстрации с символами преступников, совершивших геноцид его граждан, как украинцы (это сделали. – ред.) с поляками?" – заявил Mirosław Wicherek.
"Нужно ходить на протесты этих дедов и рвать эти тряпки, а не просто обсуждать в интернете", - заметил Lukasz Kozi.
"Это уже устарело?" – задался вопросом Paweł Dominik Filist, разместив новость от 2018 года о принятии в Польше закона о запрете "бандеровской" идеологии.
"А где государственная прокуратура и суды, так охотно преследующие за правду польских патриотов ", - спросил Marcin Lakejczuk.
"Наша надвисленская резервация ниже пасть уже не может", - посетовал Krzysiek Golc.
"Ну, мы разводим у себя тех, кто держит глубоко в душе границу на (реке. – ред.) Вислоке (между средневековым государством Казимира Великого и княжеством Галицким. – ред.), хочет (пограничный город. – ред.) Перемышль и почитает Бандеру", - констатировал Ryszard Hoffmann.
"Как мне это нравится, очень хорошо, может быть, это чему-то научит поляков, но я искренне сомневаюсь в этом", - добавил Robert Goryl.
Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины
. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.
* Экстремистские организации, запрещенные в России. В Польше начали оправдывать Бандеру в Волынской резне