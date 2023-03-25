https://ria.ru/20230325/polsha-1860547445.html

Поляки захотели выгнать украинцев после скандальной акции

Поляки захотели выгнать украинцев после скандальной акции - РИА Новости, 25.03.2023

Поляки захотели выгнать украинцев после скандальной акции

Читатели польского издания Kresy резко отреагировали на акцию украинских беженцев в Кракове, на которой был продемонстрирован флаг УПА*. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T06:00

2023-03-25T06:00

2023-03-25T06:00

в мире

польша

краков

украина

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Читатели польского издания Kresy резко отреагировали на акцию украинских беженцев в Кракове, на которой был продемонстрирован флаг УПА*.Митинг состоялся на главной площади Кракова, ее участники держали в руках "бандеровский" флаг. Как отмечает издание, он был продемонстрирован в эфире местного ТВ, при этом, судя по кадрам, демонстрация флага не вызвала никакой реакции полиции.Читателей издания возмутило поведение беженцев."Скандал. Депортировать и запретить въезд в Польшу. Сволочь плюет нам в лицо. Где "польские" правоохранители? Можете ли вы представить, чтобы в серьезном государстве, например, в Израиле, разрешили демонстрации с символами преступников, совершивших геноцид его граждан, как украинцы (это сделали. – ред.) с поляками?" – заявил Mirosław Wicherek."Нужно ходить на протесты этих дедов и рвать эти тряпки, а не просто обсуждать в интернете", - заметил Lukasz Kozi."Это уже устарело?" – задался вопросом Paweł Dominik Filist, разместив новость от 2018 года о принятии в Польше закона о запрете "бандеровской" идеологии."А где государственная прокуратура и суды, так охотно преследующие за правду польских патриотов ", - спросил Marcin Lakejczuk."Наша надвисленская резервация ниже пасть уже не может", - посетовал Krzysiek Golc."Ну, мы разводим у себя тех, кто держит глубоко в душе границу на (реке. – ред.) Вислоке (между средневековым государством Казимира Великого и княжеством Галицким. – ред.), хочет (пограничный город. – ред.) Перемышль и почитает Бандеру", - констатировал Ryszard Hoffmann."Как мне это нравится, очень хорошо, может быть, это чему-то научит поляков, но я искренне сомневаюсь в этом", - добавил Robert Goryl.Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.* Экстремистские организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20230311/polsha-1857207116.html

https://ria.ru/20230103/bandera-1842936367.html

польша

краков

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в мире, польша, краков, украина