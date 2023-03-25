https://ria.ru/20230325/podsvetka-1860666251.html

Правительство России присоединилось к акции "Помочь планете"

Правительство России присоединилось к акции "Помочь планете" - РИА Новости, 25.03.2023

Правительство России присоединилось к акции "Помочь планете"

Правительство РФ погасило подсветку здания на Краснопресненской набережной в Москве на один час в поддержку акции российских экологов "Помочь планете",... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T23:48

2023-03-25T23:48

2023-03-25T23:48

общество

россия

москва

дмитрий песков

зеленый патруль

всемирный фонд дикой природы

правительство рф

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Москва, 25 мар - РИА Новости. Правительство РФ погасило подсветку здания на Краснопресненской набережной в Москве на один час в поддержку акции российских экологов "Помочь планете", сообщается в официальном телеграм-канале кабмина. Отмечается, что в 20:30 в здании на Краснопресненской набережной в Москве на один час полностью была отключена подсветка. "Правительство разделяет общую точку зрения о необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Вопросы экологии были и остаются одним из приоритетов работы кабмина. Поэтому было принято решение поддержать акцию", - пояснили в кабмине. "Помочь планете" – новая экологическая акция, инициированная российскими экологами. С призывом участвовать в акции к гражданам, государственным и частным организациям, федеральным и региональным органам власти выступили руководство комиссии Общественной палаты России по экологии и окружающей среде, Экологической палаты России, Российского экологического движения и общественной организации "Зеленый патруль". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал, что Кремль в этом году принял решение воздержаться от участия в акции "Час земли". Это связано с тем, что организатор акции Всемирный фонд природы (WWF) попал в реестр иностранных агентов.

https://ria.ru/20230324/aktsiya-1860335561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, дмитрий песков, зеленый патруль, всемирный фонд дикой природы, правительство рф