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Правительство России присоединилось к акции "Помочь планете" - РИА Новости, 25.03.2023
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23:48 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/podsvetka-1860666251.html
Правительство России присоединилось к акции "Помочь планете"
Правительство России присоединилось к акции "Помочь планете" - РИА Новости, 25.03.2023
Правительство России присоединилось к акции "Помочь планете"
Правительство РФ погасило подсветку здания на Краснопресненской набережной в Москве на один час в поддержку акции российских экологов "Помочь планете",... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T23:48
2023-03-25T23:48
общество
россия
москва
дмитрий песков
зеленый патруль
всемирный фонд дикой природы
правительство рф
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Москва, 25 мар - РИА Новости. Правительство РФ погасило подсветку здания на Краснопресненской набережной в Москве на один час в поддержку акции российских экологов "Помочь планете", сообщается в официальном телеграм-канале кабмина. Отмечается, что в 20:30 в здании на Краснопресненской набережной в Москве на один час полностью была отключена подсветка. "Правительство разделяет общую точку зрения о необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Вопросы экологии были и остаются одним из приоритетов работы кабмина. Поэтому было принято решение поддержать акцию", - пояснили в кабмине. "Помочь планете" – новая экологическая акция, инициированная российскими экологами. С призывом участвовать в акции к гражданам, государственным и частным организациям, федеральным и региональным органам власти выступили руководство комиссии Общественной палаты России по экологии и окружающей среде, Экологической палаты России, Российского экологического движения и общественной организации "Зеленый патруль". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал, что Кремль в этом году принял решение воздержаться от участия в акции "Час земли". Это связано с тем, что организатор акции Всемирный фонд природы (WWF) попал в реестр иностранных агентов.
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общество, россия, москва, дмитрий песков, зеленый патруль, всемирный фонд дикой природы, правительство рф
Общество, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Зеленый патруль, Всемирный фонд дикой природы, Правительство РФ
Правительство России присоединилось к акции "Помочь планете"

Правительство отключило подсветку здания на час в поддержку акции российских экологов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДом Правительства России
Дом Правительства России - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дом Правительства России. Архивное фото
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Москва, 25 мар - РИА Новости. Правительство РФ погасило подсветку здания на Краснопресненской набережной в Москве на один час в поддержку акции российских экологов "Помочь планете", сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.
«
"Правительство присоединилось к акции "Помочь планете", инициированной российскими экологами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 20:30 в здании на Краснопресненской набережной в Москве на один час полностью была отключена подсветка.
"Правительство разделяет общую точку зрения о необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Вопросы экологии были и остаются одним из приоритетов работы кабмина. Поэтому было принято решение поддержать акцию", - пояснили в кабмине.
"Помочь планете" – новая экологическая акция, инициированная российскими экологами. С призывом участвовать в акции к гражданам, государственным и частным организациям, федеральным и региональным органам власти выступили руководство комиссии Общественной палаты России по экологии и окружающей среде, Экологической палаты России, Российского экологического движения и общественной организации "Зеленый патруль".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал, что Кремль в этом году принял решение воздержаться от участия в акции "Час земли". Это связано с тем, что организатор акции Всемирный фонд природы (WWF) попал в реестр иностранных агентов.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
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24 марта, 12:18
 
ОбществоРоссияМоскваДмитрий ПесковЗеленый патрульВсемирный фонд дикой природыПравительство РФ
 
 
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