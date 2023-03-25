Правительство России присоединилось к акции "Помочь планете"
Правительство отключило подсветку здания на час в поддержку акции российских экологов
Дом Правительства России. Архивное фото
Москва, 25 мар - РИА Новости. Правительство РФ погасило подсветку здания на Краснопресненской набережной в Москве на один час в поддержку акции российских экологов "Помочь планете", сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.
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"Правительство присоединилось к акции "Помочь планете", инициированной российскими экологами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 20:30 в здании на Краснопресненской набережной в Москве на один час полностью была отключена подсветка.
"Правительство разделяет общую точку зрения о необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Вопросы экологии были и остаются одним из приоритетов работы кабмина. Поэтому было принято решение поддержать акцию", - пояснили в кабмине.
"Помочь планете" – новая экологическая акция, инициированная российскими экологами. С призывом участвовать в акции к гражданам, государственным и частным организациям, федеральным и региональным органам власти выступили руководство комиссии Общественной палаты России по экологии и окружающей среде, Экологической палаты России, Российского экологического движения и общественной организации "Зеленый патруль".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал, что Кремль в этом году принял решение воздержаться от участия в акции "Час земли". Это связано с тем, что организатор акции Всемирный фонд природы (WWF) попал в реестр иностранных агентов.