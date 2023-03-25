https://ria.ru/20230325/peskov-1860615620.html

Песков заявил, что согласен с Медведевым по вопросу пиратских копий

Песков заявил, что согласен с Медведевым по вопросу пиратских копий - РИА Новости, 25.03.2023

Песков заявил, что согласен с Медведевым по вопросу пиратских копий

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласен с мнением заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который выступил... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T17:07

2023-03-25T17:07

2023-03-25T17:07

общество

россия

дмитрий песков

дмитрий медведев

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласен с мнением заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который выступил за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции в интернете. Ранее Медведев выступил за такой шаг, который должен причинить максимальный ущерб западным компаниям и привести их к банкротству. "Соглашусь с Дмитрием Анатольевичем. Мы же имеем дело с пиратами - (это) те, кто нас ограбил; те, кто захватил наши активы, украл наши активы... Фраза "пиратский контент" уже под другим соусом должна восприниматься", - сказал Песков журналистам. На вопрос, пользуется ли он сам торрентами, Песков сказал, что не умеет это делать, но ему скачивают фильмы из торрентов.

https://ria.ru/20230325/medvedev-1860577973.html

https://ria.ru/20230131/piratstvo-1848664750.html

россия

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Дарья Буймова

общество, россия, дмитрий песков, дмитрий медведев