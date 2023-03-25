https://ria.ru/20230325/peskov-1860615620.html
Песков заявил, что согласен с Медведевым по вопросу пиратских копий
Песков заявил, что согласен с Медведевым по вопросу пиратских копий - РИА Новости, 25.03.2023
Песков заявил, что согласен с Медведевым по вопросу пиратских копий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласен с мнением заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который выступил... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T17:07
2023-03-25T17:07
2023-03-25T17:07
общество
россия
дмитрий песков
дмитрий медведев
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласен с мнением заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который выступил за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции в интернете. Ранее Медведев выступил за такой шаг, который должен причинить максимальный ущерб западным компаниям и привести их к банкротству. "Соглашусь с Дмитрием Анатольевичем. Мы же имеем дело с пиратами - (это) те, кто нас ограбил; те, кто захватил наши активы, украл наши активы... Фраза "пиратский контент" уже под другим соусом должна восприниматься", - сказал Песков журналистам. На вопрос, пользуется ли он сам торрентами, Песков сказал, что не умеет это делать, но ему скачивают фильмы из торрентов.
https://ria.ru/20230325/medvedev-1860577973.html
https://ria.ru/20230131/piratstvo-1848664750.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, дмитрий песков, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев
Песков заявил, что согласен с Медведевым по вопросу пиратских копий
Песков заявил, что согласен с Медведевым, выступившим за пиратские копии в сети
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласен с мнением заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который выступил за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции в интернете.
Ранее Медведев выступил за такой шаг, который должен причинить максимальный ущерб западным компаниям и привести их к банкротству.
Медведев выступил за распространение пиратских копий западной продукции
"Соглашусь с Дмитрием Анатольевичем. Мы же имеем дело с пиратами - (это) те, кто нас ограбил; те, кто захватил наши активы, украл наши активы... Фраза "пиратский контент" уже под другим соусом должна восприниматься", - сказал Песков журналистам.
На вопрос, пользуется ли он сам торрентами, Песков сказал, что не умеет это делать, но ему скачивают фильмы из торрентов.
Медведев поблагодарил причастных к созданию пиратских версий программ