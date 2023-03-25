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Песков заявил, что согласен с Медведевым по вопросу пиратских копий - РИА Новости, 25.03.2023
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17:07 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/peskov-1860615620.html
Песков заявил, что согласен с Медведевым по вопросу пиратских копий
Песков заявил, что согласен с Медведевым по вопросу пиратских копий - РИА Новости, 25.03.2023
Песков заявил, что согласен с Медведевым по вопросу пиратских копий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласен с мнением заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который выступил... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T17:07
2023-03-25T17:07
общество
россия
дмитрий песков
дмитрий медведев
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласен с мнением заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который выступил за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции в интернете. Ранее Медведев выступил за такой шаг, который должен причинить максимальный ущерб западным компаниям и привести их к банкротству. "Соглашусь с Дмитрием Анатольевичем. Мы же имеем дело с пиратами - (это) те, кто нас ограбил; те, кто захватил наши активы, украл наши активы... Фраза "пиратский контент" уже под другим соусом должна восприниматься", - сказал Песков журналистам. На вопрос, пользуется ли он сам торрентами, Песков сказал, что не умеет это делать, но ему скачивают фильмы из торрентов.
https://ria.ru/20230325/medvedev-1860577973.html
https://ria.ru/20230131/piratstvo-1848664750.html
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общество, россия, дмитрий песков, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев
Песков заявил, что согласен с Медведевым по вопросу пиратских копий

Песков заявил, что согласен с Медведевым, выступившим за пиратские копии в сети

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласен с мнением заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который выступил за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции в интернете.
Ранее Медведев выступил за такой шаг, который должен причинить максимальный ущерб западным компаниям и привести их к банкротству.
Медведев о пиратских копиях западных фильмов: Ищите правильных пиратов - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Медведев выступил за распространение пиратских копий западной продукции
Вчера, 12:08
"Соглашусь с Дмитрием Анатольевичем. Мы же имеем дело с пиратами - (это) те, кто нас ограбил; те, кто захватил наши активы, украл наши активы... Фраза "пиратский контент" уже под другим соусом должна восприниматься", - сказал Песков журналистам.
На вопрос, пользуется ли он сам торрентами, Песков сказал, что не умеет это делать, но ему скачивают фильмы из торрентов.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
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31 января, 13:53
 
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