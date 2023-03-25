https://ria.ru/20230325/perestrelka-1860661046.html

В МВД раскрыли подробности перестрелки в Махачкале

В МВД раскрыли подробности перестрелки в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2023

В МВД раскрыли подробности перестрелки в Махачкале

Денежный долг в 100 тысяч рублей стал причиной перестрелки, произошедшей накануне в Махачкале, сообщили в субботу в пресс-службе МВД Дагестана. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T22:56

2023-03-25T22:56

2023-03-25T22:56

происшествия

махачкала

дзержинский

гунибский район

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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Денежный долг в 100 тысяч рублей стал причиной перестрелки, произошедшей накануне в Махачкале, сообщили в субботу в пресс-службе МВД Дагестана. Вечером 24 марта на улице Дзержинского в Махачкале группа молодых людей устроила перестрелку с использованием травматического оружия. "Установлено, что конфликт произошел из-за долга в 100 тысяч рублей. Участник потасовки задолжал знакомой, а ее друзья решили помочь ей и "выбить" у него деньги. Назначили встречу, на которую обе стороны пришли с подмогой. Словесная перепалка переросла в серьезный конфликт со стрельбой", – говорится в сообщении. В результате произошедшего был поврежден автомобиль одного из участников конфликта, 26-летнего жителя соседней республики. Сообщается, что восемь участников конфликта доставлены в отдел. Среди них и 21-летний житель Гунибского района Дагестана, предположительно устроивший стрельбу. У молодого человека изъяли травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ).

https://ria.ru/20230204/strelba-1849748141.html

махачкала

дзержинский

гунибский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, дзержинский, гунибский район