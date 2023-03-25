https://ria.ru/20230325/peregovory-1860608088.html
Путин проводит переговоры с главой Минтранса
Путин проводит переговоры с главой Минтранса - РИА Новости, 25.03.2023
Путин проводит переговоры с главой Минтранса
Президент России Владимир Путин проводит встречу с министром транспорта РФ Виталием Савельевым. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T16:13
2023-03-25T16:13
2023-03-25T16:42
владимир путин
виталий савельев
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с министром транспорта РФ Виталием Савельевым.Переговоры главы государства с министром проходят в Кремле.Перед началом встречи Путин предложил Савельеву сесть поближе, и министр транспорта передвинул свой стул. "Виталий Геннадьевич, мы с вами хотели обсудить вопросы, связанные с предстоящей работой транспортного комплекса во время летних отпусков, весенне-летнего сезона и первой части осени", - сказал президент.Как сообщил журналистам пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков, вчера вечером Савельев контактировал с человеком, чей ПЦР-тест показал положительный результат, но это не помешало президенту пригласить министра сесть поближе. "Вчера вечером Савельев общался с человеком, который дал положительный результат (на коронавирус - ред.)", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220709/strakhovanie-1801389655.html
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владимир путин, виталий савельев, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Владимир Путин, Виталий Савельев, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Путин проводит переговоры с главой Минтранса
Путин проводит переговоры с главой Минтранса Савельевым