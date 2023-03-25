https://ria.ru/20230325/pavilon-1860898511.html

Павильон "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ отреставрируют в 2023 году

Павильон "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ отреставрируют в 2023 году - РИА Новости, 27.03.2023

Павильон "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ отреставрируют в 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реставрацию павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ планируют закончить в 2023 году. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-25T14:28

2023-03-25T14:28

2023-03-27T12:30

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сергей собянин

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вднх

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реставрацию павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ планируют закончить в 2023 году. "Возрождение павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ планируем закончить в этом году... Сейчас специалисты по архивным фотографиям и данным возвращают павильону его исторический облик 1954 года, когда он назывался "Поволжье", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Мэр столицы уточнил, что в павильоне реставрируют фонтаны-каскады, живописные полотна на потолках и их обрамления из лепнины, декоративное покрытие терраццо стилобата и терразитовую отделку фасада здания. Кроме того, на свои прежние места вернутся 32 люстры из бронзы, которые воссоздали по историческим фотографиям.

https://ria.ru/20220911/kosmos-1816003427.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей собянин, москва, вднх