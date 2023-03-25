https://ria.ru/20230325/pavilon-1860898511.html
Павильон "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ отреставрируют в 2023 году
Павильон "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ отреставрируют в 2023 году - РИА Новости, 27.03.2023
Павильон "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ отреставрируют в 2023 году
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реставрацию павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ планируют закончить в 2023 году. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-25T14:28
2023-03-25T14:28
2023-03-27T12:30
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реставрацию павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ планируют закончить в 2023 году. "Возрождение павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ планируем закончить в этом году... Сейчас специалисты по архивным фотографиям и данным возвращают павильону его исторический облик 1954 года, когда он назывался "Поволжье", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Мэр столицы уточнил, что в павильоне реставрируют фонтаны-каскады, живописные полотна на потолках и их обрамления из лепнины, декоративное покрытие терраццо стилобата и терразитовую отделку фасада здания. Кроме того, на свои прежние места вернутся 32 люстры из бронзы, которые воссоздали по историческим фотографиям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей собянин, москва, вднх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, Москва, ВДНХ
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реставрацию павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ планируют закончить в 2023 году.
"Возрождение павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ планируем закончить в этом году... Сейчас специалисты по архивным фотографиям и данным возвращают павильону его исторический облик 1954 года, когда он назывался "Поволжье", - написал Собянин
в своем телеграм-канале.
Мэр столицы уточнил, что в павильоне реставрируют фонтаны-каскады, живописные полотна на потолках и их обрамления из лепнины, декоративное покрытие терраццо стилобата и терразитовую отделку фасада здания. Кроме того, на свои прежние места вернутся 32 люстры из бронзы, которые воссоздали по историческим фотографиям.
«
"В будущем в павильоне разместится Олимпийский музей России", - добавил Собянин.
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