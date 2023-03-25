https://ria.ru/20230325/partiya-1860622894.html

В России появилась новая политическая партия

В России появилась новая политическая партия - РИА Новости, 25.03.2023

В России появилась новая политическая партия

Основатель православного общественного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин объявил об учреждении новой политической партии "За семью!" в ходе ее первого... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T17:52

2023-03-25T17:52

2023-03-25T18:16

политика

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Основатель православного общественного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин объявил об учреждении новой политической партии "За семью!" в ходе ее первого съезда. "Уважаемые делегаты учредительного съезда, дорогие гости, коллеги, друзья, братья и сестры, поздравляю вас с учреждением политической партии традиционалистов России "За семью!". Все процедурные вопросы завершены, делегаты из более, чем 50 регионов проголосовали за учреждение партии "За семью!" и выбрали все руководящие органы партии", - сказал Кормухин, отметив, что партия была создана на основе православного общественного движения "Сорок сороков". Основатель новой партии также заявил, что также были приняты ее устав и программа. "Теперь нам предстоит зарегистрироваться. И мы обязательно пройдем этот путь", - добавил он. Журналистам Кормухин пояснил, что "За семью!" является "партией в политическом спектре, который до сегодняшнего дня был пустым". "Появление такой партии назрело, потому что в нашей стране большинство людей считают себя сторонниками традиционных духовно-нравственных ценностей", - объяснил он. Ранее в субботу Кормухин сообщил, что партия готова принять участие в выборах 2023 года, если ее успеют зарегистрировать к этому времени. В этом году выборы в России планируются в единый день голосования 10 сентября 2023 года.Основатель партии рассказал, что членами политсовета стали герой России Игорь Задорожный, генерал-лейтенант СВР и историк Леонид Решетников, журналистка Анна Шафран, военкор Анастасия Михайловская, политолог Владимир Самойлов и другие.

https://ria.ru/20230314/spetsoperatsiya-1857811449.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия