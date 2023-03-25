Рейтинг@Mail.ru
Препарат "Оземпик" продолжат поставлять в Россию до декабря 2023 года - РИА Новости, 25.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 25.03.2023 (обновлено: 15:33 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/ozempik-1860596307.html
Препарат "Оземпик" продолжат поставлять в Россию до декабря 2023 года
Препарат "Оземпик" продолжат поставлять в Россию до декабря 2023 года - РИА Новости, 25.03.2023
Препарат "Оземпик" продолжат поставлять в Россию до декабря 2023 года
Зарубежный препарат от диабета "Оземпик" будут экспортировать в Россию как минимум до декабря 2023 года, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T14:45
2023-03-25T15:33
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768430686_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_3b240771e6dc74e67e60a5cf1e31a58b.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Зарубежный препарат от диабета "Оземпик" будут экспортировать в Россию как минимум до декабря 2023 года, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.Ранее в СМИ появилась информация, что датский производитель лекарства прекратил его поставки. В Росздравнадзоре эту информацию подтвердили, отметив, что уведомление поступило в ноябре 2022 года. Тем не менее, согласно действующему законодательству, любой производитель препаратов обязан за год предупреждать ведомство о планируемом прекращении поставок."Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат "Оземпик" на территорию Российской Федерации до декабря 2023 года", — подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20230313/preparat-1857474910.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768430686_242:0:2971:2047_1920x0_80_0_0_f14da83d278337b682f4a66c35e560ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия, здоровье - общество
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Россия, Здоровье - Общество
Препарат "Оземпик" продолжат поставлять в Россию до декабря 2023 года

Росздравнадзор: препарат для диабетиков "Оземпик" продолжат импортировать до конца года

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПрепарат
Препарат - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Препарат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Зарубежный препарат от диабета "Оземпик" будут экспортировать в Россию как минимум до декабря 2023 года, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация, что датский производитель лекарства прекратил его поставки. В Росздравнадзоре эту информацию подтвердили, отметив, что уведомление поступило в ноябре 2022 года.
Тем не менее, согласно действующему законодательству, любой производитель препаратов обязан за год предупреждать ведомство о планируемом прекращении поставок.
"Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат "Оземпик" на территорию Российской Федерации до декабря 2023 года", — подчеркнули в пресс-службе.

"Оземпик" — популярный препарат, применяемый при лечении диабета второго типа. В его состав входит семаглутид — лекарственное средство, состоящее в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Росздравнадзор проверит информацию о завышении цен на препарат от диабета
13 марта, 11:19
 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)РоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала