https://ria.ru/20230325/ozempik-1860596307.html

Препарат "Оземпик" продолжат поставлять в Россию до декабря 2023 года

Препарат "Оземпик" продолжат поставлять в Россию до декабря 2023 года - РИА Новости, 25.03.2023

Препарат "Оземпик" продолжат поставлять в Россию до декабря 2023 года

Зарубежный препарат от диабета "Оземпик" будут экспортировать в Россию как минимум до декабря 2023 года, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T14:45

2023-03-25T14:45

2023-03-25T15:33

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Зарубежный препарат от диабета "Оземпик" будут экспортировать в Россию как минимум до декабря 2023 года, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.Ранее в СМИ появилась информация, что датский производитель лекарства прекратил его поставки. В Росздравнадзоре эту информацию подтвердили, отметив, что уведомление поступило в ноябре 2022 года. Тем не менее, согласно действующему законодательству, любой производитель препаратов обязан за год предупреждать ведомство о планируемом прекращении поставок."Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат "Оземпик" на территорию Российской Федерации до декабря 2023 года", — подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20230313/preparat-1857474910.html

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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия, здоровье - общество