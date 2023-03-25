https://ria.ru/20230325/ozempik-1860596307.html
Препарат "Оземпик" продолжат поставлять в Россию до декабря 2023 года
Препарат "Оземпик" продолжат поставлять в Россию до декабря 2023 года - РИА Новости, 25.03.2023
Препарат "Оземпик" продолжат поставлять в Россию до декабря 2023 года
Зарубежный препарат от диабета "Оземпик" будут экспортировать в Россию как минимум до декабря 2023 года, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T14:45
2023-03-25T14:45
2023-03-25T15:33
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
россия
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Зарубежный препарат от диабета "Оземпик" будут экспортировать в Россию как минимум до декабря 2023 года, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.Ранее в СМИ появилась информация, что датский производитель лекарства прекратил его поставки. В Росздравнадзоре эту информацию подтвердили, отметив, что уведомление поступило в ноябре 2022 года. Тем не менее, согласно действующему законодательству, любой производитель препаратов обязан за год предупреждать ведомство о планируемом прекращении поставок."Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат "Оземпик" на территорию Российской Федерации до декабря 2023 года", — подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20230313/preparat-1857474910.html
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РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия, здоровье - общество
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Россия, Здоровье - Общество
Препарат "Оземпик" продолжат поставлять в Россию до декабря 2023 года
Росздравнадзор: препарат для диабетиков "Оземпик" продолжат импортировать до конца года
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
Зарубежный препарат от диабета "Оземпик" будут экспортировать в Россию как минимум до декабря 2023 года, сообщила пресс-служба
Росздравнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация, что датский производитель лекарства прекратил его поставки. В Росздравнадзоре эту информацию подтвердили, отметив, что уведомление поступило в ноябре 2022 года.
Тем не менее, согласно действующему законодательству, любой производитель препаратов обязан за год предупреждать ведомство о планируемом прекращении поставок.
"Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат "Оземпик" на территорию Российской Федерации до декабря 2023 года", — подчеркнули в пресс-службе.
"Оземпик" — популярный препарат, применяемый при лечении диабета второго типа. В его состав входит семаглутид — лекарственное средство, состоящее в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
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