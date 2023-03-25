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СК проводит проверку после отравления нескольких человек под Владимиром - РИА Новости, 25.03.2023
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14:55 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/otravlenie-1860596994.html
СК проводит проверку после отравления нескольких человек под Владимиром
СК проводит проверку после отравления нескольких человек под Владимиром - РИА Новости, 25.03.2023
СК проводит проверку после отравления нескольких человек под Владимиром
Следователи проводят проверку после госпитализации нескольких человек с признаками пищевого отравления в Коврове, сообщило СУСК по Владимирской области. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T14:55
2023-03-25T14:55
происшествия
ковров
владимирская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РЯЗАНЬ, 25 мар – РИА Новости. Следователи проводят проверку после госпитализации нескольких человек с признаками пищевого отравления в Коврове, сообщило СУСК по Владимирской области. "По версии следствия, в период с 21 по 24 марта после посещения одного из сетевых кафе-пиццерий города Коврова несколько человек были госпитализированы в медицинское учреждение с признаками пищевого отравления... По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди пострадавших пациентов в тяжелом или критическом состоянии никого нет. Прокуратура региона сообщила, что руководством организации принято решение о временном приостановлении деятельности кафе. Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области согласовано проведение проверочных мероприятий, специалистами произведён отбор проб пищевой продукции. Организованы проверки в других местах общественного питания данной сети.
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ковров
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происшествия, ковров, владимирская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Ковров, Владимирская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
СК проводит проверку после отравления нескольких человек под Владимиром

СК проводит проверку после отравления нескольких человек в Коврове

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 25 мар – РИА Новости. Следователи проводят проверку после госпитализации нескольких человек с признаками пищевого отравления в Коврове, сообщило СУСК по Владимирской области.
"По версии следствия, в период с 21 по 24 марта после посещения одного из сетевых кафе-пиццерий города Коврова несколько человек были госпитализированы в медицинское учреждение с признаками пищевого отравления... По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди пострадавших пациентов в тяжелом или критическом состоянии никого нет.
Прокуратура региона сообщила, что руководством организации принято решение о временном приостановлении деятельности кафе. Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области согласовано проведение проверочных мероприятий, специалистами произведён отбор проб пищевой продукции. Организованы проверки в других местах общественного питания данной сети.
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ПроисшествияКовровВладимирская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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