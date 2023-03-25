https://ria.ru/20230325/oruzhie-1860641112.html
Поставками оружия Запад продлит конфликт на Украине, заявил Путин
Поставками оружия Запад продлит конфликт на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2023
Поставками оружия Запад продлит конфликт на Украине, заявил Путин
Конфликт на Украине поставками западом оружия только продлится, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T20:10
2023-03-25T20:10
2023-03-25T20:42
украина
в мире
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
павел зарубин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине поставками западом оружия только продлится, заявил президент России Владимир Путин."Нас беспокоит это (поставки оружия Западом на Украину) с той точки зрения, что это попытка продлить конфликт", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубина на канале "Россия 24".По его словам, с точки зрения логики тех, кто провоцировал этот конфликт и пытается любой ценой его сохранить, наверное, поставки вооружения - это правильный шаг."На мой взгляд, это только приведет к большей трагедии, ничего больше",- добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Поставками оружия Запад продлит конфликт на Украине, заявил Путин
Путин: конфликт на Украине поставками Западом оружия только продлится