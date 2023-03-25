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Поставками оружия Запад продлит конфликт на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:10 25.03.2023 (обновлено: 20:42 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/oruzhie-1860641112.html
Поставками оружия Запад продлит конфликт на Украине, заявил Путин
Поставками оружия Запад продлит конфликт на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2023
Поставками оружия Запад продлит конфликт на Украине, заявил Путин
Конфликт на Украине поставками западом оружия только продлится, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T20:10
2023-03-25T20:42
украина
в мире
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
павел зарубин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине поставками западом оружия только продлится, заявил президент России Владимир Путин."Нас беспокоит это (поставки оружия Западом на Украину) с той точки зрения, что это попытка продлить конфликт", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубина на канале "Россия 24".По его словам, с точки зрения логики тех, кто провоцировал этот конфликт и пытается любой ценой его сохранить, наверное, поставки вооружения - это правильный шаг."На мой взгляд, это только приведет к большей трагедии, ничего больше",- добавил он.
https://ria.ru/20230325/snaryady-1860645083.html
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украина, в мире, владимир путин, россия, павел зарубин
Украина, В мире, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Павел Зарубин
Поставками оружия Запад продлит конфликт на Украине, заявил Путин

Путин: конфликт на Украине поставками Западом оружия только продлится

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине поставками западом оружия только продлится, заявил президент России Владимир Путин.
"Нас беспокоит это (поставки оружия Западом на Украину) с той точки зрения, что это попытка продлить конфликт", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубина на канале "Россия 24".
По его словам, с точки зрения логики тех, кто провоцировал этот конфликт и пытается любой ценой его сохранить, наверное, поставки вооружения - это правильный шаг.
"На мой взгляд, это только приведет к большей трагедии, ничего больше",- добавил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Путин заявил, что ВСУ используют около пяти тысяч снарядов в день
Вчера, 20:34
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВладимир ПутинРоссияПавел Зарубин
 
 
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