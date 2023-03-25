https://ria.ru/20230325/oruzhie-1860641112.html

Поставками оружия Запад продлит конфликт на Украине, заявил Путин

Поставками оружия Запад продлит конфликт на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2023

Поставками оружия Запад продлит конфликт на Украине, заявил Путин

Конфликт на Украине поставками западом оружия только продлится, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T20:10

2023-03-25T20:10

2023-03-25T20:42

украина

в мире

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

павел зарубин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине поставками западом оружия только продлится, заявил президент России Владимир Путин."Нас беспокоит это (поставки оружия Западом на Украину) с той точки зрения, что это попытка продлить конфликт", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубина на канале "Россия 24".По его словам, с точки зрения логики тех, кто провоцировал этот конфликт и пытается любой ценой его сохранить, наверное, поставки вооружения - это правильный шаг."На мой взгляд, это только приведет к большей трагедии, ничего больше",- добавил он.

https://ria.ru/20230325/snaryady-1860645083.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, в мире, владимир путин, россия, павел зарубин