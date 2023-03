https://ria.ru/20230325/olimpiada-1860663988.html

Все десять россиян завоевали медали на международной олимпиаде по физике

Все десять россиян завоевали медали на международной олимпиаде по физике - РИА Новости, 25.03.2023

Все десять россиян завоевали медали на международной олимпиаде по физике

25.03.2023

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Все десять российских школьников, принявших участие в международной олимпиаде Romanian Master of Physics, завоевали медали, сообщила пресс-служба министерства просвещения России. В министерстве добавили, что конкурсные испытания российские участники проходили дистанционно на площадке Московского физико-технического института (МФТИ). Отмечается, что серебряные медали получили семь участников из России - Александр Ершов, "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы (Московская область); Всеволод Доля, "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы (Московская область); Егор Потапов, Республиканский лицей для одаренных детей (Республика Мордовия); Александр Ившин, "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы (Московская область); Роман Бурцев, "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы (Московская область); Даниил Гаврилов, "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы (Московская область) и Вячеслав Бобков из школы № 1589 (Москва). Бронзовые медали получили три школьника - Глеб Буторин, школа Центра педагогического мастерства (Москва), Алексей Душанин, "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы (Московская область) и Никита Паюсов, лицей № 21 (Киров). "Кандидаты в сборную России традиционно принимают участие в Romanian Master of Physics как в тренировочном соревновании перед основными международными олимпиадами", – сказал Виталий Шевченко, тренер сборной команды России по физике, директор по довузовской подготовке МФТИ, его слова приводятся в сообщении. В министерстве также отметили, что с 22 по 30 мая школьники примут участие в Азиатской физической олимпиаде, которая пройдет в Монголии. Олимпиада Romanian Master of Physics проводится ежегодно в Бухаресте (Румыния), мероприятие предоставляет молодым людям возможность продемонстрировать свои способности в физике, обменяться знаниями и расширить межкультурные контакты в старшей школе, пояснили в Минпросвещения.

