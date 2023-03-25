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Все десять россиян завоевали медали на международной олимпиаде по физике - РИА Новости, 25.03.2023
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23:34 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/olimpiada-1860663988.html
Все десять россиян завоевали медали на международной олимпиаде по физике
Все десять россиян завоевали медали на международной олимпиаде по физике - РИА Новости, 25.03.2023
Все десять россиян завоевали медали на международной олимпиаде по физике
Все десять российских школьников, принявших участие в международной олимпиаде Romanian Master of Physics, завоевали медали, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T23:34
2023-03-25T23:34
общество
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Все десять российских школьников, принявших участие в международной олимпиаде Romanian Master of Physics, завоевали медали, сообщила пресс-служба министерства просвещения России. В министерстве добавили, что конкурсные испытания российские участники проходили дистанционно на площадке Московского физико-технического института (МФТИ). Отмечается, что серебряные медали получили семь участников из России - Александр Ершов, "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы (Московская область); Всеволод Доля, "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы (Московская область); Егор Потапов, Республиканский лицей для одаренных детей (Республика Мордовия); Александр Ившин, "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы (Московская область); Роман Бурцев, "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы (Московская область); Даниил Гаврилов, "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы (Московская область) и Вячеслав Бобков из школы № 1589 (Москва). Бронзовые медали получили три школьника - Глеб Буторин, школа Центра педагогического мастерства (Москва), Алексей Душанин, "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы (Московская область) и Никита Паюсов, лицей № 21 (Киров). "Кандидаты в сборную России традиционно принимают участие в Romanian Master of Physics как в тренировочном соревновании перед основными международными олимпиадами", – сказал Виталий Шевченко, тренер сборной команды России по физике, директор по довузовской подготовке МФТИ, его слова приводятся в сообщении. В министерстве также отметили, что с 22 по 30 мая школьники примут участие в Азиатской физической олимпиаде, которая пройдет в Монголии. Олимпиада Romanian Master of Physics проводится ежегодно в Бухаресте (Румыния), мероприятие предоставляет молодым людям возможность продемонстрировать свои способности в физике, обменяться знаниями и расширить межкультурные контакты в старшей школе, пояснили в Минпросвещения.
https://ria.ru/20230323/shkola-1860019543.html
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общество, россия
Общество, Россия
Все десять россиян завоевали медали на международной олимпиаде по физике

Все десять российских участников международной олимпиады по физике завоевали медали

© Depositphotos.com / luminastockРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© Depositphotos.com / luminastock
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Все десять российских школьников, принявших участие в международной олимпиаде Romanian Master of Physics, завоевали медали, сообщила пресс-служба министерства просвещения России.
«
"Все десять российских школьников, участвовавших в международной олимпиаде Romanian Master of Physics, завоевали медали. В соревновании также приняли участие 63 школьника из Румынии, Молдавии, Сербии, Болгарии, Китая", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что конкурсные испытания российские участники проходили дистанционно на площадке Московского физико-технического института (МФТИ).
Отмечается, что серебряные медали получили семь участников из России - Александр Ершов, "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы (Московская область); Всеволод Доля, "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы (Московская область); Егор Потапов, Республиканский лицей для одаренных детей (Республика Мордовия); Александр Ившин, "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы (Московская область); Роман Бурцев, "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы (Московская область); Даниил Гаврилов, "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы (Московская область) и Вячеслав Бобков из школы № 1589 (Москва).
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Бронзовые медали получили три школьника - Глеб Буторин, школа Центра педагогического мастерства (Москва), Алексей Душанин, "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы (Московская область) и Никита Паюсов, лицей № 21 (Киров).
"Кандидаты в сборную России традиционно принимают участие в Romanian Master of Physics как в тренировочном соревновании перед основными международными олимпиадами", – сказал Виталий Шевченко, тренер сборной команды России по физике, директор по довузовской подготовке МФТИ, его слова приводятся в сообщении.
В министерстве также отметили, что с 22 по 30 мая школьники примут участие в Азиатской физической олимпиаде, которая пройдет в Монголии.
Олимпиада Romanian Master of Physics проводится ежегодно в Бухаресте (Румыния), мероприятие предоставляет молодым людям возможность продемонстрировать свои способности в физике, обменяться знаниями и расширить межкультурные контакты в старшей школе, пояснили в Минпросвещения.
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