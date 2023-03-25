Украинские войска за полчаса выпустили 12 снарядов по Донецку
ВСУ за полчаса выпустили 12 снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Донецк, выпустив 12 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.25 - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра... 11.40 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 11.55 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Куйбышевский район расположен по соседству с Киевским, находится к юго-западу от него.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.