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Украинские войска за полчаса выпустили 12 снарядов по Донецку - РИА Новости, 25.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:45 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/obstrely-1860584304.html
Украинские войска за полчаса выпустили 12 снарядов по Донецку
Украинские войска за полчаса выпустили 12 снарядов по Донецку - РИА Новости, 25.03.2023
Украинские войска за полчаса выпустили 12 снарядов по Донецку
Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Донецк, выпустив 12 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам города, сообщили РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T12:45
2023-03-25T12:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Донецк, выпустив 12 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.25 - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра... 11.40 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 11.55 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район расположен по соседству с Киевским, находится к юго-западу от него. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230325/geroi-1860470115.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за полчаса выпустили 12 снарядов по Донецку

ВСУ за полчаса выпустили 12 снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Донецк, выпустив 12 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.25 - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра... 11.40 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 11.55 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.
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Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Куйбышевский район расположен по соседству с Киевским, находится к юго-западу от него.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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