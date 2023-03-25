https://ria.ru/20230325/obstrely-1860584304.html

Украинские войска за полчаса выпустили 12 снарядов по Донецку

Украинские войска за полчаса выпустили 12 снарядов по Донецку - РИА Новости, 25.03.2023

Украинские войска за полчаса выпустили 12 снарядов по Донецку

Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Донецк, выпустив 12 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам города, сообщили РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T12:45

2023-03-25T12:45

2023-03-25T12:45

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска за полчаса трижды обстреляли Донецк, выпустив 12 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.25 - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра... 11.40 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 11.55 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район расположен по соседству с Киевским, находится к юго-западу от него. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230325/geroi-1860470115.html

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины