https://ria.ru/20230325/obstrely-1860576220.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 25.03.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Никитовский район Горловки, выпустив шесть снарядов калибром 152 и 155 миллиметров за полчаса,... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T11:58

2023-03-25T11:58

2023-03-25T11:58

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Никитовский район Горловки, выпустив шесть снарядов калибром 152 и 155 миллиметров за полчаса, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.40 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущены четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 11.08 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230325/geroi-1860470115.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

горловка, донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика