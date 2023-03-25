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СМИ: Украина решила повысить тариф на транзит российской нефти - РИА Новости, 25.03.2023
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04:41 25.03.2023 (обновлено: 08:40 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/neft-1860545292.html
СМИ: Украина решила повысить тариф на транзит российской нефти
СМИ: Украина решила повысить тариф на транзит российской нефти - РИА Новости, 25.03.2023
СМИ: Украина решила повысить тариф на транзит российской нефти
Украина второй раз за год хочет повысить стоимость транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в страны Восточной Европы, сообщает "Коммерсант" со... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T04:41
2023-03-25T08:40
укртранснафта
транснефть
украина
венгрия
восточная европа
экономика
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Украина второй раз за год хочет повысить стоимость транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в страны Восточной Европы, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на агентство Argus и свои источники."Украинский трубопроводный оператор "Укртранснафта" намерен с 1 апреля увеличить тариф на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" по территории Украины речь идет о повышении ставки вдвое, до €27,2 за тонну. Рост тарифа в Киеве объясняют затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, разрушаемой в ходе военных действий", - пишет издание.По данным газеты, таким образом Киев хочет вынудить страны Восточной Европы, в первую очередь, Венгрию, отказаться от покупки российской нефти.Если повышение транзитной ставки будет одобрено, оно станет уже вторым с начала года, отмечает издание. Ранее тариф вырос на 18,3 процента, до 13,6 евро за тонну.В "Транснефти", занимающейся поставками нефти по "Дружбе", заявили изданию, что в компании знает о намерении Украины пересмотреть тарифы, но конкретные параметры и сроки повышения пока неизвестны.Ранее сообщалось, что Украина хочет в 2023 году повысить плату за транзит российской нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну, до 13,6 евро.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
https://ria.ru/20221224/neft-1841011740.html
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укртранснафта, транснефть, украина, венгрия, восточная европа, экономика
Укртранснафта, Транснефть, Украина, Венгрия, Восточная Европа, Экономика
СМИ: Украина решила повысить тариф на транзит российской нефти

"Ъ": Украина вдвое повысит тариф за транзит нефти для Восточной Европы до €27,2 за тонну

© РИА Новости / Ю. Филимонов | Перейти в медиабанкНулевая отметка нефтепровода "Дружба"
Нулевая отметка нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Ю. Филимонов
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Нулевая отметка нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Украина второй раз за год хочет повысить стоимость транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в страны Восточной Европы, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на агентство Argus и свои источники.
"Украинский трубопроводный оператор "Укртранснафта" намерен с 1 апреля увеличить тариф на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" по территории Украины речь идет о повышении ставки вдвое, до €27,2 за тонну. Рост тарифа в Киеве объясняют затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, разрушаемой в ходе военных действий", - пишет издание.
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По данным газеты, таким образом Киев хочет вынудить страны Восточной Европы, в первую очередь, Венгрию, отказаться от покупки российской нефти.
Если повышение транзитной ставки будет одобрено, оно станет уже вторым с начала года, отмечает издание. Ранее тариф вырос на 18,3 процента, до 13,6 евро за тонну.
В "Транснефти", занимающейся поставками нефти по "Дружбе", заявили изданию, что в компании знает о намерении Украины пересмотреть тарифы, но конкретные параметры и сроки повышения пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что Украина хочет в 2023 году повысить плату за транзит российской нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну, до 13,6 евро.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
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