https://ria.ru/20230325/neft-1860545292.html

СМИ: Украина решила повысить тариф на транзит российской нефти

СМИ: Украина решила повысить тариф на транзит российской нефти - РИА Новости, 25.03.2023

СМИ: Украина решила повысить тариф на транзит российской нефти

Украина второй раз за год хочет повысить стоимость транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в страны Восточной Европы, сообщает "Коммерсант" со... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T04:41

2023-03-25T04:41

2023-03-25T08:40

укртранснафта

транснефть

украина

венгрия

восточная европа

экономика

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Украина второй раз за год хочет повысить стоимость транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в страны Восточной Европы, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на агентство Argus и свои источники."Украинский трубопроводный оператор "Укртранснафта" намерен с 1 апреля увеличить тариф на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" по территории Украины речь идет о повышении ставки вдвое, до €27,2 за тонну. Рост тарифа в Киеве объясняют затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, разрушаемой в ходе военных действий", - пишет издание.По данным газеты, таким образом Киев хочет вынудить страны Восточной Европы, в первую очередь, Венгрию, отказаться от покупки российской нефти.Если повышение транзитной ставки будет одобрено, оно станет уже вторым с начала года, отмечает издание. Ранее тариф вырос на 18,3 процента, до 13,6 евро за тонну.В "Транснефти", занимающейся поставками нефти по "Дружбе", заявили изданию, что в компании знает о намерении Украины пересмотреть тарифы, но конкретные параметры и сроки повышения пока неизвестны.Ранее сообщалось, что Украина хочет в 2023 году повысить плату за транзит российской нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну, до 13,6 евро.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).

https://ria.ru/20221224/neft-1841011740.html

https://ria.ru/20230130/neft-1848456075.html

украина

венгрия

восточная европа

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укртранснафта, транснефть, украина, венгрия, восточная европа, экономика