https://ria.ru/20230325/neft-1860545292.html
СМИ: Украина решила повысить тариф на транзит российской нефти
СМИ: Украина решила повысить тариф на транзит российской нефти - РИА Новости, 25.03.2023
СМИ: Украина решила повысить тариф на транзит российской нефти
Украина второй раз за год хочет повысить стоимость транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в страны Восточной Европы, сообщает "Коммерсант" со... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T04:41
2023-03-25T04:41
2023-03-25T08:40
укртранснафта
транснефть
украина
венгрия
восточная европа
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20202/70/202027093_0:203:2835:1798_1920x0_80_0_0_195a61ac2e726194b8def2e113511eb8.jpg
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Украина второй раз за год хочет повысить стоимость транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в страны Восточной Европы, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на агентство Argus и свои источники."Украинский трубопроводный оператор "Укртранснафта" намерен с 1 апреля увеличить тариф на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" по территории Украины речь идет о повышении ставки вдвое, до €27,2 за тонну. Рост тарифа в Киеве объясняют затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, разрушаемой в ходе военных действий", - пишет издание.По данным газеты, таким образом Киев хочет вынудить страны Восточной Европы, в первую очередь, Венгрию, отказаться от покупки российской нефти.Если повышение транзитной ставки будет одобрено, оно станет уже вторым с начала года, отмечает издание. Ранее тариф вырос на 18,3 процента, до 13,6 евро за тонну.В "Транснефти", занимающейся поставками нефти по "Дружбе", заявили изданию, что в компании знает о намерении Украины пересмотреть тарифы, но конкретные параметры и сроки повышения пока неизвестны.Ранее сообщалось, что Украина хочет в 2023 году повысить плату за транзит российской нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну, до 13,6 евро.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
https://ria.ru/20221224/neft-1841011740.html
https://ria.ru/20230130/neft-1848456075.html
украина
венгрия
восточная европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20202/70/202027093_84:0:2751:2000_1920x0_80_0_0_165d31689b092b601659ef375bbf0f30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
укртранснафта, транснефть, украина, венгрия, восточная европа, экономика
Укртранснафта, Транснефть, Украина, Венгрия, Восточная Европа, Экономика
СМИ: Украина решила повысить тариф на транзит российской нефти
"Ъ": Украина вдвое повысит тариф за транзит нефти для Восточной Европы до €27,2 за тонну