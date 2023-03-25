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Искусственный интеллект в медицине не заменит врача, заявил Мурашко - РИА Новости, 25.03.2023
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14:06 25.03.2023 (обновлено: 14:27 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/murashko-1860591391.html
Искусственный интеллект в медицине не заменит врача, заявил Мурашко
Искусственный интеллект в медицине не заменит врача, заявил Мурашко - РИА Новости, 25.03.2023
Искусственный интеллект в медицине не заменит врача, заявил Мурашко
Искусственный интеллект в медицине должен упростить работу медиков и сократить нагрузку, но не заменять врача, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T14:06
2023-03-25T14:27
общество
россия
михаил мурашко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Искусственный интеллект в медицине должен упростить работу медиков и сократить нагрузку, но не заменять врача, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Мы хотим упростить работу, сократить нагрузку, это да. Но заменить участкового врача (искусственным интеллектом) мы такой задачи себе сегодня не ставим", - сказал Мурашко журналистам. Он отметил, что использование технологий искусственного интеллекта в медицине необходимо. Они позволяют повысить эффективность диагностики, так как способны проводить большое количество исследований без снижения качества, потому что у них нет утомляемости в отличие от врача, пояснил министр. Кроме того, по его словам, при применении искусственного интеллекта сокращается время, необходимое для установки диагноза, и повышается экономическая эффективность. На сегодняшний день в России уже зарегистрировано 21 медицинское изделие - программное обеспечение, ещё 5 находятся на стадии регистрации, уточнил Мурашко.
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общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Искусственный интеллект в медицине не заменит врача, заявил Мурашко

Глава Минздрава Мурашко: искусственный интеллект в медицине упростит работу врача

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Искусственный интеллект в медицине должен упростить работу медиков и сократить нагрузку, но не заменять врача, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы хотим упростить работу, сократить нагрузку, это да. Но заменить участкового врача (искусственным интеллектом) мы такой задачи себе сегодня не ставим", - сказал Мурашко журналистам.
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Он отметил, что использование технологий искусственного интеллекта в медицине необходимо. Они позволяют повысить эффективность диагностики, так как способны проводить большое количество исследований без снижения качества, потому что у них нет утомляемости в отличие от врача, пояснил министр.
Кроме того, по его словам, при применении искусственного интеллекта сокращается время, необходимое для установки диагноза, и повышается экономическая эффективность.
На сегодняшний день в России уже зарегистрировано 21 медицинское изделие - программное обеспечение, ещё 5 находятся на стадии регистрации, уточнил Мурашко.
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