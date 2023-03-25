https://ria.ru/20230325/murashko-1860591391.html

Искусственный интеллект в медицине не заменит врача, заявил Мурашко

Искусственный интеллект в медицине не заменит врача, заявил Мурашко - РИА Новости, 25.03.2023

Искусственный интеллект в медицине не заменит врача, заявил Мурашко

Искусственный интеллект в медицине должен упростить работу медиков и сократить нагрузку, но не заменять врача, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T14:06

2023-03-25T14:06

2023-03-25T14:27

общество

россия

михаил мурашко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Искусственный интеллект в медицине должен упростить работу медиков и сократить нагрузку, но не заменять врача, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Мы хотим упростить работу, сократить нагрузку, это да. Но заменить участкового врача (искусственным интеллектом) мы такой задачи себе сегодня не ставим", - сказал Мурашко журналистам. Он отметил, что использование технологий искусственного интеллекта в медицине необходимо. Они позволяют повысить эффективность диагностики, так как способны проводить большое количество исследований без снижения качества, потому что у них нет утомляемости в отличие от врача, пояснил министр. Кроме того, по его словам, при применении искусственного интеллекта сокращается время, необходимое для установки диагноза, и повышается экономическая эффективность. На сегодняшний день в России уже зарегистрировано 21 медицинское изделие - программное обеспечение, ещё 5 находятся на стадии регистрации, уточнил Мурашко.

https://ria.ru/20230228/ii-1854903115.html

https://ria.ru/20230111/ii-1844030211.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мурашко