https://ria.ru/20230325/most-1860623028.html

Минтранс сообщил о 100-процентом досмотре транспорта на Крымском мосту

Минтранс сообщил о 100-процентом досмотре транспорта на Крымском мосту - РИА Новости, 25.03.2023

Минтранс сообщил о 100-процентом досмотре транспорта на Крымском мосту

Министр транспорта Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что движение по крымскому мосту идёт в нормальном режиме, а процент... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T17:52

2023-03-25T17:52

2023-03-25T17:55

общество

крымский мост

теракт на крымском мосту

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министр транспорта Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что движение по крымскому мосту идёт в нормальном режиме, а процент досмотра транспорта составляет сто процентов."У нас в ежедневном режиме работает 4 парома... Организовано движение в нормальном режиме, мы обеспечиваем сто процентный досмотр всех транспортных средств, которые проходят по мосту", - сказал Савельев.Организовано также 8 стоянок для машин, которые ожидают парома."Движение идет в нормальном режиме", - подчеркнул министр.Он также пообещал, что к летнему сезону и периоду отпусков будет увеличено количество персонала, в том числе обеспечивающего охрану.

https://ria.ru/20230323/most-1860138111.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, крымский мост, теракт на крымском мосту