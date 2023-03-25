https://ria.ru/20230325/most-1860623028.html
Минтранс сообщил о 100-процентом досмотре транспорта на Крымском мосту
Минтранс сообщил о 100-процентом досмотре транспорта на Крымском мосту - РИА Новости, 25.03.2023
Минтранс сообщил о 100-процентом досмотре транспорта на Крымском мосту
Министр транспорта Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что движение по крымскому мосту идёт в нормальном режиме, а процент... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T17:52
2023-03-25T17:52
2023-03-25T17:55
общество
крымский мост
теракт на крымском мосту
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министр транспорта Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что движение по крымскому мосту идёт в нормальном режиме, а процент досмотра транспорта составляет сто процентов."У нас в ежедневном режиме работает 4 парома... Организовано движение в нормальном режиме, мы обеспечиваем сто процентный досмотр всех транспортных средств, которые проходят по мосту", - сказал Савельев.Организовано также 8 стоянок для машин, которые ожидают парома."Движение идет в нормальном режиме", - подчеркнул министр.Он также пообещал, что к летнему сезону и периоду отпусков будет увеличено количество персонала, в том числе обеспечивающего охрану.
https://ria.ru/20230323/most-1860138111.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, крымский мост, теракт на крымском мосту
Общество, Крымский мост, Теракт на Крымском мосту
Минтранс сообщил о 100-процентом досмотре транспорта на Крымском мосту
Глава Минтранса Савельев: на Крымском мосту обеспечен 100-процентный досмотр транспорта
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министр транспорта Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что движение по крымскому мосту идёт в нормальном режиме, а процент досмотра транспорта составляет сто процентов.
"У нас в ежедневном режиме работает 4 парома... Организовано движение в нормальном режиме, мы обеспечиваем сто процентный досмотр всех транспортных средств, которые проходят по мосту", - сказал Савельев
.
Организовано также 8 стоянок для машин, которые ожидают парома.
"Движение идет в нормальном режиме", - подчеркнул министр.
Он также пообещал, что к летнему сезону и периоду отпусков будет увеличено количество персонала, в том числе обеспечивающего охрану.
Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к началу лета