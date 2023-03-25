https://ria.ru/20230325/moskva-1860590542.html

Москва перевыполнила норму по осадкам, сообщили в центре погоды "Фобос"

Москва перевыполнила норму по осадкам, сообщили в центре погоды "Фобос" - РИА Новости, 25.03.2023

Москва перевыполнила норму по осадкам, сообщили в центре погоды "Фобос"

В Москве уже выпало 42 миллиметра осадков, что составляет 108% от положенного по климату за месяц, в ближайшие дни увеличится интенсивность подъёма уровня воды, РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T13:59

2023-03-25T13:59

2023-03-25T13:59

общество

москва

наро-фоминск

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819190567_0:65:3254:1895_1920x0_80_0_0_c17f194cac7aad3c02759fe17546eeb9.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Москве уже выпало 42 миллиметра осадков, что составляет 108% от положенного по климату за месяц, в ближайшие дни увеличится интенсивность подъёма уровня воды, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". "Мощная волна тёплого воздуха и весенние дожди привели к активному таянию снежного покрова, к этому добавилось и значительное количество осадков в первом весеннем месяце, например, в Москве на сегодняшний момент уже выпало 42 миллиметра осадков, что составляет 108% от положенного по климату за месяц", - говорится в сообщении. Отмечается, что в такой ситуации с 25 по 28 марта увеличится интенсивность подъёма уровня воды, что приведёт к формированию на малых и средних реках Московской области опасного явления – "высокое половодье". Дополняется, что по состоянию на 8 часов утра минувшей пятницы уровень воды в реках региона за сутки поднялся от 3 до 131 сантиметра. Наибольшая суточная прибавка зафиксирована на реке Северка у села Покровское, там уровень воды достиг 308 сантиметров, при отметке "высокого половодья" в 465 сантиметров. 95 сантиметров прибавила река Пахра у поселка Стрелковая фабрика. На реке Нара у города Наро-Фоминск, уровень воды вырос на 93 сантиметра.

https://ria.ru/20230325/sneg-1860584100.html

https://ria.ru/20230323/teplo-1859942096.html

москва

наро-фоминск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, наро-фоминск, московская область (подмосковье)