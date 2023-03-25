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Москва перевыполнила норму по осадкам, сообщили в центре погоды "Фобос" - РИА Новости, 25.03.2023
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13:59 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/moskva-1860590542.html
Москва перевыполнила норму по осадкам, сообщили в центре погоды "Фобос"
Москва перевыполнила норму по осадкам, сообщили в центре погоды "Фобос" - РИА Новости, 25.03.2023
Москва перевыполнила норму по осадкам, сообщили в центре погоды "Фобос"
В Москве уже выпало 42 миллиметра осадков, что составляет 108% от положенного по климату за месяц, в ближайшие дни увеличится интенсивность подъёма уровня воды, РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T13:59
2023-03-25T13:59
общество
москва
наро-фоминск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Москве уже выпало 42 миллиметра осадков, что составляет 108% от положенного по климату за месяц, в ближайшие дни увеличится интенсивность подъёма уровня воды, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос". "Мощная волна тёплого воздуха и весенние дожди привели к активному таянию снежного покрова, к этому добавилось и значительное количество осадков в первом весеннем месяце, например, в Москве на сегодняшний момент уже выпало 42 миллиметра осадков, что составляет 108% от положенного по климату за месяц", - говорится в сообщении. Отмечается, что в такой ситуации с 25 по 28 марта увеличится интенсивность подъёма уровня воды, что приведёт к формированию на малых и средних реках Московской области опасного явления – "высокое половодье". Дополняется, что по состоянию на 8 часов утра минувшей пятницы уровень воды в реках региона за сутки поднялся от 3 до 131 сантиметра. Наибольшая суточная прибавка зафиксирована на реке Северка у села Покровское, там уровень воды достиг 308 сантиметров, при отметке "высокого половодья" в 465 сантиметров. 95 сантиметров прибавила река Пахра у поселка Стрелковая фабрика. На реке Нара у города Наро-Фоминск, уровень воды вырос на 93 сантиметра.
https://ria.ru/20230325/sneg-1860584100.html
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наро-фоминск
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общество, москва, наро-фоминск, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Наро-Фоминск, Московская область (Подмосковье)
Москва перевыполнила норму по осадкам, сообщили в центре погоды "Фобос"

Центр погоды "Фобос": в Москве в марте уже выпало 108 процентов осадков

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАвтомобили во время дождя на одной из улиц в Москве
Автомобили во время дождя на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автомобили во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Москве уже выпало 42 миллиметра осадков, что составляет 108% от положенного по климату за месяц, в ближайшие дни увеличится интенсивность подъёма уровня воды, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос".
"Мощная волна тёплого воздуха и весенние дожди привели к активному таянию снежного покрова, к этому добавилось и значительное количество осадков в первом весеннем месяце, например, в Москве на сегодняшний момент уже выпало 42 миллиметра осадков, что составляет 108% от положенного по климату за месяц", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в такой ситуации с 25 по 28 марта увеличится интенсивность подъёма уровня воды, что приведёт к формированию на малых и средних реках Московской области опасного явления – "высокое половодье".
«
"В частности, ожидается достижение отметок опасного явления "высокое половодье" на реке Протва у города Верея, на реке Нара у города Наро-Фоминск, на реке Москва у деревни Барсуки, на реке Искона у деревни Новинки, на реке Волошня у деревни Чертаново, на реке Озерна у деревни Городище, на реке Катыш у села Троицкое, на реке Малая Истра у деревни Киселево, на реке Пахра у поселка Стрелковская фабрика, на реке Нерская у города Куровское, на реке Северка у села Покровское", - говорится в сообщении.
Дополняется, что по состоянию на 8 часов утра минувшей пятницы уровень воды в реках региона за сутки поднялся от 3 до 131 сантиметра. Наибольшая суточная прибавка зафиксирована на реке Северка у села Покровское, там уровень воды достиг 308 сантиметров, при отметке "высокого половодья" в 465 сантиметров. 95 сантиметров прибавила река Пахра у поселка Стрелковая фабрика. На реке Нара у города Наро-Фоминск, уровень воды вырос на 93 сантиметра.
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