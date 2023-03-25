Москва перевыполнила норму по осадкам, сообщили в центре погоды "Фобос"
Центр погоды "Фобос": в Москве в марте уже выпало 108 процентов осадков
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАвтомобили во время дождя на одной из улиц в Москве
Автомобили во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В Москве уже выпало 42 миллиметра осадков, что составляет 108% от положенного по климату за месяц, в ближайшие дни увеличится интенсивность подъёма уровня воды, сообщается на портале "Метеовести" центра погоды "Фобос".
"Мощная волна тёплого воздуха и весенние дожди привели к активному таянию снежного покрова, к этому добавилось и значительное количество осадков в первом весеннем месяце, например, в Москве на сегодняшний момент уже выпало 42 миллиметра осадков, что составляет 108% от положенного по климату за месяц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в такой ситуации с 25 по 28 марта увеличится интенсивность подъёма уровня воды, что приведёт к формированию на малых и средних реках Московской области опасного явления – "высокое половодье".
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"В частности, ожидается достижение отметок опасного явления "высокое половодье" на реке Протва у города Верея, на реке Нара у города Наро-Фоминск, на реке Москва у деревни Барсуки, на реке Искона у деревни Новинки, на реке Волошня у деревни Чертаново, на реке Озерна у деревни Городище, на реке Катыш у села Троицкое, на реке Малая Истра у деревни Киселево, на реке Пахра у поселка Стрелковская фабрика, на реке Нерская у города Куровское, на реке Северка у села Покровское", - говорится в сообщении.
Дополняется, что по состоянию на 8 часов утра минувшей пятницы уровень воды в реках региона за сутки поднялся от 3 до 131 сантиметра. Наибольшая суточная прибавка зафиксирована на реке Северка у села Покровское, там уровень воды достиг 308 сантиметров, при отметке "высокого половодья" в 465 сантиметров. 95 сантиметров прибавила река Пахра у поселка Стрелковая фабрика. На реке Нара у города Наро-Фоминск, уровень воды вырос на 93 сантиметра.