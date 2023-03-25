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Ефимов: более 90 тысяч аккаунтов создал бизнес на инвестпортале Москвы - РИА Новости, 25.03.2023
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09:10 25.03.2023 (обновлено: 09:11 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/moskva-1860558886.html
Ефимов: более 90 тысяч аккаунтов создал бизнес на инвестпортале Москвы
Ефимов: более 90 тысяч аккаунтов создал бизнес на инвестпортале Москвы - РИА Новости, 25.03.2023
Ефимов: более 90 тысяч аккаунтов создал бизнес на инвестпортале Москвы
Более 90 тысяч предпринимателей зарегистрировались на Инвестиционном портале Москвы с момента запуска ресурса в 2014 году, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T09:10
2023-03-25T09:11
экономика
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Более 90 тысяч предпринимателей зарегистрировались на Инвестиционном портале Москвы с момента запуска ресурса в 2014 году, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Только в этом году пользователи создали 5,3 тысячи учетных записей. За 2022 год на ресурсе появилось 25 тысяч личных кабинетов – это рекордный показатель, он более, чем на три тысячи превысил результаты предыдущего года", - сказал вице-мэр, напомнив, что функционал портала помогает в ведении бизнеса в столице: упрощает взаимодействие с органами власти, позволяет в режиме онлайн получать преференции и актуальную информацию о реализуемых инвестпроектах.Так, зарегистрированные на investmoscow.ru предприниматели могут через онлайн-сервисы заполнить заявку на получение субсидии и льготного займа, направить на рассмотрение в правительство Москвы инвестпроект или концессионную инициативу, записаться на осмотр выставленной на торги городской недвижимости, подобрать оптимальные меры поддержки и многое другое.Как рассказали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, за все время работы портала к его онлайн-сервисам инвесторы обратились уже 656 тысяч раз, в прошлом году – 160 тысяч раз, а с начала этого года – 46 тысяч раз. Общее количество визитов на сайт за девять лет превысило 19,3 миллиона, число уникальных посетителей – 10 миллионов.Один из самых популярных сервисов портала - запись на осмотр выставленных на торги городских объектов. С момента запуска к нему обратились более 245 тысяч раз, в 2022 году – 52,3 тысячи раз, в этом – 11,3 тысячи раз. Также запущен сервис, позволяющий девелоперам, строящим в Москве места приложения труда, отправить документы для присвоения специального статуса и получения льгот. Этим сервисом уже воспользовались около 3,6 тысячи раз.
https://ria.ru/20230303/investportal-1855572706.html
https://ria.ru/20230308/investportal-1856553650.html
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экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Экономика, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: более 90 тысяч аккаунтов создал бизнес на инвестпортале Москвы

© Фото : Пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© Фото : Пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Более 90 тысяч предпринимателей зарегистрировались на Инвестиционном портале Москвы с момента запуска ресурса в 2014 году, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Только в этом году пользователи создали 5,3 тысячи учетных записей. За 2022 год на ресурсе появилось 25 тысяч личных кабинетов – это рекордный показатель, он более, чем на три тысячи превысил результаты предыдущего года", - сказал вице-мэр, напомнив, что функционал портала помогает в ведении бизнеса в столице: упрощает взаимодействие с органами власти, позволяет в режиме онлайн получать преференции и актуальную информацию о реализуемых инвестпроектах.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Заммэра Ефимов: Инвестпортал Москвы посетили 19 миллионов раз
3 марта, 12:10
Так, зарегистрированные на investmoscow.ru предприниматели могут через онлайн-сервисы заполнить заявку на получение субсидии и льготного займа, направить на рассмотрение в правительство Москвы инвестпроект или концессионную инициативу, записаться на осмотр выставленной на торги городской недвижимости, подобрать оптимальные меры поддержки и многое другое.
Как рассказали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, за все время работы портала к его онлайн-сервисам инвесторы обратились уже 656 тысяч раз, в прошлом году – 160 тысяч раз, а с начала этого года – 46 тысяч раз. Общее количество визитов на сайт за девять лет превысило 19,3 миллиона, число уникальных посетителей – 10 миллионов.
Один из самых популярных сервисов портала - запись на осмотр выставленных на торги городских объектов. С момента запуска к нему обратились более 245 тысяч раз, в 2022 году – 52,3 тысячи раз, в этом – 11,3 тысячи раз. Также запущен сервис, позволяющий девелоперам, строящим в Москве места приложения труда, отправить документы для присвоения специального статуса и получения льгот. Этим сервисом уже воспользовались около 3,6 тысячи раз.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Ефимов: инвестпортал Москвы собрал свыше десяти миллионов посетителей
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ЭкономикаМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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