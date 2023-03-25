https://ria.ru/20230325/moskva-1860558583.html

Собянин поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Собянин поздравил работников культуры с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.03.2023

Собянин поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников культуры с профессиональным праздником, отметив, что они наполняют жизнью, творчеством и высоким искусством... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T09:08

2023-03-25T09:08

2023-03-25T09:34

культура

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москва

сергей собянин

сергей полунин

день работника культуры в россии

культура

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников культуры с профессиональным праздником, отметив, что они наполняют жизнью, творчеством и высоким искусством театры и музеи столицы. День работника культуры отмечается в России в субботу. "Поздравляю работников культуры с профессиональным праздником! В Москве больше десяти тысяч театров, музеев, библиотек, парков, кинотеатров, концертных залов. И каждый из них вы наполняете жизнью, творчеством, высоким искусством", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Он отметил, что в московской афише всегда есть огромный выбор событий. Жители столицы могут посетить премьеры и редкие выставки, литературные вечера и концерты, яркие фестивали и культурные акции. Мэр поблагодарил работников "за огромный вклад в развитие культуры" и пожелал здоровья, благополучия и новых успехов. Мэр отметил, что также более 150 представлений и концертов было дано для участников СВО и жителей новых территорий. Артисты московских театров выступали перед ранеными военнослужащими в госпиталях Вишневского и Бурденко.Мэр напомнил, что одной из самых пострадавших из-за коронавируса оказалась сфера культуры. В течение двух лет – с марта 2020 года по март 2022 года – московские театры, музеи и концертные залы были либо закрыты, либо в них пускали только в масках и по QR-кодам, да еще с ограничением заполняемости зала.Он отметил, что в прошлом году городские музеи посетили 16,7 миллиона человек, по популярности среди москвичей музеи на 9% превзошли показатели спокойного 2019 года. В городских парках прошло 14,8 тысячи фестивалей и мероприятий, гостями которых стали 136 миллионов человек. На 5% больше, чем три года назад, когда парки приняли 130 миллионов москвичей и туристов.Собянин добавил, что порядка 5 миллионов человек посетили досуговые мероприятия в культурных центрах Москвы. Московские театры порадовали своих зрителей 277 премьерами. На 26 тысячах спектаклей и представлений побывали 5,4 миллиона человек – в 2 раза больше, чем в 2020 году.Праздник был учрежден указом президента РФ от 27 августа 2007 года. День работника культуры отмечают представители творческих специальностей, сотрудники российских библиотек, музеев, дворцов культуры и сельских клубов. По традиции в канун Дня работника культуры в Московском Кремле проходит ежегодная церемонию вручения премий президента РФ молодым деятелям культуры и премий президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Премий президента РФ для молодых деятелей культуры 2022 года удостоены режиссер Айдар Заббаров, скульптор Екатерина Пильникова и артист балета Сергей Полунин. Премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2022 года присуждены режиссеру Александру Галибину, руководителю "Народного хореографического ансамбля "Радость" Виктору Гоцуленко, худруку ансамбля "Радость" Ларисе Феоктистовой и режиссеру Инессе Ковалевской.

https://ria.ru/20230325/prazdnik-1859985081.html

https://ria.ru/20230324/teatr-1860447957.html

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Дарья Буймова

россия, москва, сергей собянин, сергей полунин, день работника культуры в россии, культура