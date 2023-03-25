https://ria.ru/20230325/moldaviya-1860562836.html

Молдавии никто не угрожает, кроме собственных властей, заявил эксперт

Молдавии никто не угрожает, кроме собственных властей, заявил эксперт - РИА Новости, 25.03.2023

Молдавии никто не угрожает, кроме собственных властей, заявил эксперт

Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников полагает, что Молдавии никто не угрожает, кроме... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T09:52

2023-03-25T09:52

2023-03-25T09:52

молдавия

румыния

кишинев

дорин речан

майя санду

марина таубер

нато

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников полагает, что Молдавии никто не угрожает, кроме собственных марионеточных властей. В пятницу вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер заявила о готовящейся властями страны военной провокации у границ с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. "Есть информация от международных спецслужб, что президент Майя Санду и премьер Дорин Речан готовят военную провокацию на границе с Приднестровьем. Она планируется на 17 апреля, на второй день после пасхальных праздников", - заявила Таубер на брифинге в парламенте. Он заметил, что сейчас Марина Таубер заявляет о подготовке новой авантюры с переодеванием. Некий международный контингент, который сейчас находится в Румынии, должен под видом молдавских военных и полицейских принять участие в боевых действиях на территории Молдавии. "Не будем задаваться риторическими вопросами, кто любитель таких спецопераций под фальшивым флагом – интенсивность обработки Кишинева британской и американской дипломатией в последние недели и месяцы, да и исторический опыт, не дают особого простора для иных догадок. В данном случае интересно, что на жителей Молдовы у поджигателей войны надежды нет", - отметил эксперт. "Молдаване не хотят воевать с Приднестровьем или с Россией, они не станут стрелять по своим соседям. Даже если и был какой-то процент лиц, который вел себя неадекватно, требуя военных разборок на Днестре, то за последний год, пока идет СВО на Украине, эти люди, козырявшие на улицах Кишинева в камуфляже, куда-то исчезли. Военную риторику в Молдове не просто не любят, ее всячески сторонятся и избегают. Поэтому всякий раз, когда Майя Санду или члены ее команды начинают говорить про безопасность, защиту Родины, про армию, НАТО и нейтралитет, у населения это вызывает стойкую реакцию отторжения", - подчеркнул Шорников. По его словам, конфликт 1992 года на Днестре был давно, молодое поколение молдаван не может помнить о тех событиях, а в школе и в официальных СМИ им правды не расскажут. Тем не менее, тема войны сама собой стала табуирована в молдавском обществе. Даже на уровне политиков никто 30 лет и не заикался о возможности решения "приднестровского вопроса" военным путем. "Зачем Кишиневу впутываться в опасные геополитические игры? Там не могут не понимать, что любое нарушение регионального статуса-кво может привести к исчезновению молдавской государственности. А может в этом и задача? Вот Финляндия вступает в НАТО, а вот Молдова, бывшая нейтральной, присоединяется к государству-члену НАТО Румынии. "Натиск на Восток" продолжается", - заключил приднестровский эксперт.

https://ria.ru/20230324/moldaviya-1860365967.html

https://ria.ru/20230324/moldaviya-1860296278.html

https://ria.ru/20230322/katastrofa-1859853370.html

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кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, румыния, кишинев, дорин речан, майя санду, марина таубер, нато, в мире