Молдавии никто не угрожает, кроме собственных властей, заявил эксперт
Эксперт Шорников: Молдавии никто не угрожает, кроме собственных марионеточных властей
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Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников полагает, что Молдавии никто не угрожает, кроме собственных марионеточных властей.
В пятницу вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер заявила о готовящейся властями страны военной провокации у границ с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой.
"Есть информация от международных спецслужб, что президент Майя Санду и премьер Дорин Речан готовят военную провокацию на границе с Приднестровьем. Она планируется на 17 апреля, на второй день после пасхальных праздников", - заявила Таубер на брифинге в парламенте.
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"Как мы помним, вооруженная провокация против Приднестровья, которая могла произойти в ночь на 24 февраля этого года, тоже должна была пройти с элементами переодевания. Украинских диверсантов должны были переодеть в российскую форму и сымитировать нападение на Украину со стороны Приднестровья. К счастью, детали операции стали известны общественности и ее пришлось отменить", - сказал Шорников в беседе с РИА Новости.
Он заметил, что сейчас Марина Таубер заявляет о подготовке новой авантюры с переодеванием. Некий международный контингент, который сейчас находится в Румынии, должен под видом молдавских военных и полицейских принять участие в боевых действиях на территории Молдавии.
"Не будем задаваться риторическими вопросами, кто любитель таких спецопераций под фальшивым флагом – интенсивность обработки Кишинева британской и американской дипломатией в последние недели и месяцы, да и исторический опыт, не дают особого простора для иных догадок. В данном случае интересно, что на жителей Молдовы у поджигателей войны надежды нет", - отметил эксперт.
"Молдаване не хотят воевать с Приднестровьем или с Россией, они не станут стрелять по своим соседям. Даже если и был какой-то процент лиц, который вел себя неадекватно, требуя военных разборок на Днестре, то за последний год, пока идет СВО на Украине, эти люди, козырявшие на улицах Кишинева в камуфляже, куда-то исчезли. Военную риторику в Молдове не просто не любят, ее всячески сторонятся и избегают. Поэтому всякий раз, когда Майя Санду или члены ее команды начинают говорить про безопасность, защиту Родины, про армию, НАТО и нейтралитет, у населения это вызывает стойкую реакцию отторжения", - подчеркнул Шорников.
По его словам, конфликт 1992 года на Днестре был давно, молодое поколение молдаван не может помнить о тех событиях, а в школе и в официальных СМИ им правды не расскажут. Тем не менее, тема войны сама собой стала табуирована в молдавском обществе. Даже на уровне политиков никто 30 лет и не заикался о возможности решения "приднестровского вопроса" военным путем.
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"Только с приходом к власти политических наследников "Народного фронта Молдовы", тех, которые на рубеже 80-х - 90-х годов прошлого века прокачивали тему "унири" с Румынией, тема войны снова зазвучала. Молдова – маленькое и нейтральное государство, которому ничего не угрожает кроме собственных марионеточных властей. Даже соседняя Румыния, которая никак не может попрощаться с фантомными болями о недостигнутом величии, делает ставку в отношении Молдовы исключительно на "мягкую силу", - сказал собеседник агентства.
"Зачем Кишиневу впутываться в опасные геополитические игры? Там не могут не понимать, что любое нарушение регионального статуса-кво может привести к исчезновению молдавской государственности. А может в этом и задача? Вот Финляндия вступает в НАТО, а вот Молдова, бывшая нейтральной, присоединяется к государству-члену НАТО Румынии. "Натиск на Восток" продолжается", - заключил приднестровский эксперт.