https://ria.ru/20230325/mishustin-1860574191.html

Мишустин поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Мишустин поздравил работников культуры с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.03.2023

Мишустин поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников российской культуры с профессиональным праздником, отметив, что сегодня есть возможность... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T11:36

2023-03-25T11:36

2023-03-25T11:41

культура

россия

михаил мишустин

сергей полунин

день работника культуры в россии

культура

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников российской культуры с профессиональным праздником, отметив, что сегодня есть возможность поблагодарить особых людей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. День работника культуры отмечается в России в субботу. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Сегодня у нас есть возможность выразить благодарность особым людям. Всем, кто создаёт произведения литературы и музыки, театрального, кинематографического и изобразительного искусства, вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное воспитание, раскрывает способности детей и молодёжи. Сохраняет и приумножает многонациональную культуру нашей большой страны", - говорится в поздравлении. Мишустин добавил, что правительство РФ уделяет приоритетное внимание культурной сфере. Благодаря национальному проекту "Культура" преображаются музеи, театры и библиотеки, а детские школы искусств оснащаются современным оборудованием и учебными материалами. Кроме того, в крупных и малых городах, посёлках открываются модульные библиотеки и многофункциональные центры. По его словам, цифровые технологии позволяют создавать виртуальные кинозалы и выставки, сохранять книжные памятники, что делает жизнь миллионов граждан России более яркой и насыщенной. "Каждый из вас своим талантом, энергией, мастерством обогащает российскую культуру, открывает людям красоту, помогает постигать окружающий мир ... От всей души желаю вам новых успехов и достижений, вдохновения, крепкого здоровья и благополучия", - отметил Мишустин. Праздник был учрежден указом президента РФ от 27 августа 2007 года. День работника культуры отмечают представители творческих специальностей, сотрудники российских библиотек, музеев, дворцов культуры и сельских клубов. По традиции в канун Дня работника культуры в Московском Кремле проходит ежегодная церемонию вручения премий президента РФ молодым деятелям культуры и премий президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Премий президента РФ для молодых деятелей культуры 2022 года удостоены режиссер Айдар Заббаров, скульптор Екатерина Пильникова и артист балета Сергей Полунин. Премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2022 года присуждены режиссеру Александру Галибину, руководителю "Народного хореографического ансамбля "Радость" Виктору Гоцуленко, худруку ансамбля "Радость" Ларисе Феоктистовой и режиссеру Инессе Ковалевской.

https://ria.ru/20230325/moskva-1860558583.html

https://ria.ru/20230325/prazdnik-1859985081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, сергей полунин, день работника культуры в россии, культура