https://ria.ru/20230325/mina-1860621604.html

В селе Ближнее в ДНР мужчина пострадал при подрыве мины "Лепесток"

В селе Ближнее в ДНР мужчина пострадал при подрыве мины "Лепесток" - РИА Новости, 25.03.2023

В селе Ближнее в ДНР мужчина пострадал при подрыве мины "Лепесток"

Мужчина пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в населенном пункте Ближнее, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T17:40

2023-03-25T17:40

2023-03-25T17:40

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

киев

волновахский район

оон

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в населенном пункте Ближнее, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 25 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Ближнее (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): - по дороге, ведущей в село Ближнее в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1988 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо, в том числе, было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230325/borrel-1860573949.html

https://ria.ru/20230325/germaniya-1860579725.html

донецкая народная республика

киев

волновахский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, киев, волновахский район, оон, сцкк, происшествия