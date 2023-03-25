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В селе Ближнее в ДНР мужчина пострадал при подрыве мины "Лепесток" - РИА Новости, 25.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:40 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/mina-1860621604.html
В селе Ближнее в ДНР мужчина пострадал при подрыве мины "Лепесток"
В селе Ближнее в ДНР мужчина пострадал при подрыве мины "Лепесток" - РИА Новости, 25.03.2023
В селе Ближнее в ДНР мужчина пострадал при подрыве мины "Лепесток"
Мужчина пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в населенном пункте Ближнее, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T17:40
2023-03-25T17:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
киев
волновахский район
оон
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в населенном пункте Ближнее, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 25 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Ближнее (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): - по дороге, ведущей в село Ближнее в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1988 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо, в том числе, было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230325/borrel-1860573949.html
https://ria.ru/20230325/germaniya-1860579725.html
донецкая народная республика
киев
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донецкая народная республика, киев, волновахский район, оон, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Киев, Волновахский район, ООН, СЦКК, Происшествия
В селе Ближнее в ДНР мужчина пострадал при подрыве мины "Лепесток"

В селе Ближнее в ДНР мужчина пострадал при подрыве противопехотной мины "Лепесток"

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина Лепесток - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина "Лепесток". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в населенном пункте Ближнее, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 25 марта поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Ближнее (включен в зону ответственности администрации Волновахского района): - по дороге, ведущей в село Ближнее в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1988 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо, в том числе, было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКиевВолновахский районООНСЦККПроисшествия
 
 
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