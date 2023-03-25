https://ria.ru/20230325/mina-1860574589.html

В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"

В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 25.03.2023

В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"

Мужчина получил ранение при срабатывании противопехотной мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республике в... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T11:41

2023-03-25T11:41

2023-03-25T11:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

кировский район

сцкк

оон

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Мужчина получил ранение при срабатывании противопехотной мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республике в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 25 марта поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): по улице Айлантовой, 11 в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1971 года рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Согласно данным ведомства, на сегодняшний день 103 мирных жителя получили ранения при срабатывании таких мин, среди них девять детей. Трое пострадавших впоследствии скончались от полученных травм. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230324/artilleriya-1860263722.html

https://ria.ru/20230325/ukraina-1860507634.html

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Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, кировский район, сцкк, оон