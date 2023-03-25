Рейтинг@Mail.ru
В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 25.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/mina-1860574589.html
В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"
В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 25.03.2023
В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"
Мужчина получил ранение при срабатывании противопехотной мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республике в... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T11:41
2023-03-25T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
кировский район
сцкк
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813672239_0:169:3116:1921_1920x0_80_0_0_aed5f4473e4714adc753a2bbc4418260.jpg
ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Мужчина получил ранение при срабатывании противопехотной мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республике в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 25 марта поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): по улице Айлантовой, 11 в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1971 года рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Согласно данным ведомства, на сегодняшний день 103 мирных жителя получили ранения при срабатывании таких мин, среди них девять детей. Трое пострадавших впоследствии скончались от полученных травм. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230324/artilleriya-1860263722.html
https://ria.ru/20230325/ukraina-1860507634.html
донецк
донецкая народная республика
кировский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813672239_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d7ee297473cc428a8c49dcf9a7e8994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, донецкая народная республика, кировский район, сцкк, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Кировский район, СЦКК, ООН
В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"

В Кировском районе Донецка мужчина подорвался на мине "Лепесток"

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Мужчина получил ранение при срабатывании противопехотной мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республике в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 25 марта поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): по улице Айлантовой, 11 в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1971 года рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Согласно данным ведомства, на сегодняшний день 103 мирных жителя получили ранения при срабатывании таких мин, среди них девять детей. Трое пострадавших впоследствии скончались от полученных травм.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Киев стягивает артиллерию на Донецкое направление, сообщил военный эксперт
24 марта, 08:33
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Акция протеста в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Украина доведет поляков до потери суверенитета
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаКировский районСЦККООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала