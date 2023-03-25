https://ria.ru/20230325/medvezhata-1860409897.html

"У нашей Герды двойня": белые медвежата в Новосибирском зоопарке

"У нашей Герды двойня": белые медвежата в Новосибирском зоопарке - РИА Новости, 25.03.2023

"У нашей Герды двойня": белые медвежата в Новосибирском зоопарке

Медведица Герда из зоопарка в Новосибирске начала выводить "в свет" малышей-близнецов. Семейство, которое никого не оставит равнодушным, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T09:00

2023-03-25T09:00

2023-03-25T09:03

фото

новосибирск

полярный медведь (белый медведь)

новосибирский зоопарк

впечатления - туризм

фото - туризм

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Медведица Герда из зоопарка в Новосибирске начала выводить "в свет" малышей-близнецов. Семейство, которое никого не оставит равнодушным, — в фотоленте Ria.ru.

новосибирск

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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