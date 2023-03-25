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"У нашей Герды двойня": белые медвежата в Новосибирском зоопарке - РИА Новости, 25.03.2023
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09:00 25.03.2023 (обновлено: 09:03 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/medvezhata-1860409897.html
"У нашей Герды двойня": белые медвежата в Новосибирском зоопарке
"У нашей Герды двойня": белые медвежата в Новосибирском зоопарке - РИА Новости, 25.03.2023
"У нашей Герды двойня": белые медвежата в Новосибирском зоопарке
Медведица Герда из зоопарка в Новосибирске начала выводить "в свет" малышей-близнецов. Семейство, которое никого не оставит равнодушным, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 25.03.2023
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фото
новосибирск
полярный медведь (белый медведь)
новосибирский зоопарк
впечатления - туризм
фото - туризм
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Медведица Герда из зоопарка в Новосибирске начала выводить "в свет" малышей-близнецов. Семейство, которое никого не оставит равнодушным, — в фотоленте Ria.ru.
новосибирск
РИА Новости
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фото, фото, новосибирск, полярный медведь (белый медведь), новосибирский зоопарк, впечатления - туризм, фото - туризм
Фото, Новосибирск, Полярный медведь (белый медведь), Новосибирский зоопарк, Впечатления - Туризм, Фото - Туризм

"У нашей Герды двойня": белые медвежата в Новосибирском зоопарке

Читать ria.ru в
Медведица Герда из зоопарка в Новосибирске начала выводить "в свет" малышей-близнецов. Семейство, которое никого не оставит равнодушным, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило открыли доступ к вольеру белой медведицы Герды и двух ее детенышей.

Медвежата, родившиеся у белых медведей Кая и Герды, в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило открыли доступ к вольеру белой медведицы Герды и двух ее детенышей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Медвежата окрепли, научились выходить из специально оборудованной берлоги и делают первые открытия.

Белая медведица Герда с белым медвежатами в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

Медвежата окрепли, научились выходить из специально оборудованной берлоги и делают первые открытия.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Понаблюдать за малышами могут теперь все желающие.

Медвежонок, родившийся 16 декабря 2022 года у белых медведей Кая и Герды, в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило

Понаблюдать за малышами могут теперь все желающие.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

О том, что у белых медведей Кая и Герды появились на свет близнецы, стало известно в феврале.

Медвежата, родившиеся 16 декабря 2022 года у белых медведей Кая и Герды, в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило

О том, что у белых медведей Кая и Герды появились на свет близнецы, стало известно в феврале.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

"У нашей Герды родилась двойня. Событие для нас всех очень долгожданное. Мамочка уже больше месяца выкармливает, выхаживает свое потомство", — рассказывал директор зоопарка Андрей Шило.

Белая медведица Герда с белым медвежонком в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

"У нашей Герды родилась двойня. Событие для нас всех очень долгожданное. Мамочка уже больше месяца выкармливает, выхаживает свое потомство", — рассказывал директор зоопарка Андрей Шило.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Само же радостное событие произошло еще в декабре 2022 года.

Белая медведица Герда с белыми медвежатами в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

Само же радостное событие произошло еще в декабре 2022 года.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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6 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Некоторое время о рождении малышей не сообщали, чтобы понаблюдать за мамой и убедиться, что все в порядке.

Белая медведица Герда в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

Некоторое время о рождении малышей не сообщали, чтобы понаблюдать за мамой и убедиться, что все в порядке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Детеныш белых медведей Кая и Герды в Новосибирском зоопарке.

Медвежонок, родившийся 16 декабря 2022 года у белых медведей Кая и Герды, в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило

Детеныш белых медведей Кая и Герды в Новосибирском зоопарке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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8 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Кай и Герда живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года.

Белая медведица Герда с белыми медвежатами в вольере Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило

Кай и Герда живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Герда уже выкармливала двух медвежат — до этого близнецы родились у нее в декабре 2018-го.

Медвежонок, родившийся 16 декабря 2022 года у белых медведей Кая и Герды, в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило

Герда уже выкармливала двух медвежат — до этого близнецы родились у нее в декабре 2018-го.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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