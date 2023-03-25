"У нашей Герды двойня": белые медвежата в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило открыли доступ к вольеру белой медведицы Герды и двух ее детенышей.
В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило открыли доступ к вольеру белой медведицы Герды и двух ее детенышей.
Медвежата окрепли, научились выходить из специально оборудованной берлоги и делают первые открытия.
Медвежата окрепли, научились выходить из специально оборудованной берлоги и делают первые открытия.
Понаблюдать за малышами могут теперь все желающие.
Понаблюдать за малышами могут теперь все желающие.
О том, что у белых медведей Кая и Герды появились на свет близнецы, стало известно в феврале.
О том, что у белых медведей Кая и Герды появились на свет близнецы, стало известно в феврале.
"У нашей Герды родилась двойня. Событие для нас всех очень долгожданное. Мамочка уже больше месяца выкармливает, выхаживает свое потомство", — рассказывал директор зоопарка Андрей Шило.
"У нашей Герды родилась двойня. Событие для нас всех очень долгожданное. Мамочка уже больше месяца выкармливает, выхаживает свое потомство", — рассказывал директор зоопарка Андрей Шило.
Само же радостное событие произошло еще в декабре 2022 года.
Само же радостное событие произошло еще в декабре 2022 года.
Некоторое время о рождении малышей не сообщали, чтобы понаблюдать за мамой и убедиться, что все в порядке.
Некоторое время о рождении малышей не сообщали, чтобы понаблюдать за мамой и убедиться, что все в порядке.
Детеныш белых медведей Кая и Герды в Новосибирском зоопарке.
Детеныш белых медведей Кая и Герды в Новосибирском зоопарке.
Кай и Герда живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года.
Кай и Герда живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года.
Герда уже выкармливала двух медвежат — до этого близнецы родились у нее в декабре 2018-го.
Герда уже выкармливала двух медвежат — до этого близнецы родились у нее в декабре 2018-го.