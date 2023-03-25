https://ria.ru/20230325/medvedev-1860577973.html
Медведев выступил за распространение пиратских копий западной продукции
Медведев выступил за распространение пиратских копий западной продукции - РИА Новости, 25.03.2023
Медведев выступил за распространение пиратских копий западной продукции
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выступил за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции в интернете - для... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T12:08
2023-03-25T12:08
2023-03-25T13:26
общество
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860582578_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_47623c05f800b30657ab21fd1ed448c8.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выступил за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции в интернете - для причинения их компаниям максимального урона и их последующего банкротства. "Мы это недавно обсуждали, что их нужно лишить части неимущественных прав, выражаясь юридическим языком, которые они имеют здесь. Если они ушли от нас, всякие "Нетфликсы" и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились!" - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Медведев рассказал, что раньше он как юрист относился к пиратству отрицательно и считал, что лучше переплатить, чем скачивать с торрент-трекеров, но сейчас изменил свою точку зрения. "Сейчас я к этому отношусь по принципу "что хотели, то и получили". И пусть они недобирают деньги", - сказал он. На реплику о том, что многие западные треки пропадают из плей-листов, он посоветовал искать "правильных пиратов" и скачивать у них. Медведев в конце января предложил принять в качестве контрсанкций правила об использовании западной интеллектуальной собственности без лицензии и поблагодарил тех, кто разработал соответствующие программы, назвав это пиратским использованием "в режиме личных санкций". По его мнению, это должно распространяться на всё - от кинофильмов до промышленного софта.
https://ria.ru/20230325/medvedev-1860577722.html
https://ria.ru/20230325/vozvraschenie-1860577617.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860582578_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_092db9d26d4def38faf009e5ae031f46.jpg
Медведев о пиратских копиях западных фильмов: "Ищите правильных пиратов"
"Ищите правильных пиратов и скачивайте у них": Медведев выступил за распространение пиратских копий западных фильмов и музыки.
2023-03-25T12:08
true
PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий медведев
Общество, Дмитрий Медведев
Медведев выступил за распространение пиратских копий западной продукции
Медведев поддержал скачивание у пиратов недоступного в России западного контента
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выступил за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции в интернете - для причинения их компаниям максимального урона и их последующего банкротства.
"Мы это недавно обсуждали, что их нужно лишить части неимущественных прав, выражаясь юридическим языком, которые они имеют здесь. Если они ушли от нас, всякие "Нетфликсы" и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились!" - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Для России 2023 год станет счастливым, заявил Медведев
Медведев рассказал, что раньше он как юрист относился к пиратству отрицательно и считал, что лучше переплатить, чем скачивать с торрент-трекеров, но сейчас изменил свою точку зрения.
"Сейчас я к этому отношусь по принципу "что хотели, то и получили". И пусть они недобирают деньги", - сказал он.
На реплику о том, что многие западные треки пропадают из плей-листов, он посоветовал искать "правильных пиратов" и скачивать у них.
Медведев в конце января предложил принять в качестве контрсанкций правила об использовании западной интеллектуальной собственности без лицензии и поблагодарил тех, кто разработал соответствующие программы, назвав это пиратским использованием "в режиме личных санкций". По его мнению, это должно распространяться на всё - от кинофильмов до промышленного софта.
Медведев предположил, как ушедшие из России компании будут возвращаться