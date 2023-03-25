https://ria.ru/20230325/medvedev-1860577973.html

Медведев выступил за распространение пиратских копий западной продукции

Медведев выступил за распространение пиратских копий западной продукции - РИА Новости, 25.03.2023

Медведев выступил за распространение пиратских копий западной продукции

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выступил за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции в интернете - для... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T12:08

2023-03-25T12:08

2023-03-25T13:26

общество

дмитрий медведев

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выступил за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции в интернете - для причинения их компаниям максимального урона и их последующего банкротства. "Мы это недавно обсуждали, что их нужно лишить части неимущественных прав, выражаясь юридическим языком, которые они имеют здесь. Если они ушли от нас, всякие "Нетфликсы" и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились!" - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Медведев рассказал, что раньше он как юрист относился к пиратству отрицательно и считал, что лучше переплатить, чем скачивать с торрент-трекеров, но сейчас изменил свою точку зрения. "Сейчас я к этому отношусь по принципу "что хотели, то и получили". И пусть они недобирают деньги", - сказал он. На реплику о том, что многие западные треки пропадают из плей-листов, он посоветовал искать "правильных пиратов" и скачивать у них. Медведев в конце января предложил принять в качестве контрсанкций правила об использовании западной интеллектуальной собственности без лицензии и поблагодарил тех, кто разработал соответствующие программы, назвав это пиратским использованием "в режиме личных санкций". По его мнению, это должно распространяться на всё - от кинофильмов до промышленного софта.

https://ria.ru/20230325/medvedev-1860577722.html

https://ria.ru/20230325/vozvraschenie-1860577617.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Медведев о пиратских копиях западных фильмов: "Ищите правильных пиратов" "Ищите правильных пиратов и скачивайте у них": Медведев выступил за распространение пиратских копий западных фильмов и музыки. 2023-03-25T12:08 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дмитрий медведев