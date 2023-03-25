https://ria.ru/20230325/medvedev-1860577722.html
Для России 2023 год станет счастливым, заявил Медведев
Для России 2023 год станет счастливым, заявил Медведев - РИА Новости, 25.03.2023
Для России 2023 год станет счастливым, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что 2023 год будет разным, в том числе и драматическим, но в конечном счете станет для России благополучным... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T12:05
2023-03-25T12:05
2023-03-25T12:05
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что 2023 год будет разным, в том числе и драматическим, но в конечном счете станет для России благополучным и счастливым. "Знаете, я уверен в том, что 2023 год будет разным, будет и драматическим и, с другой стороны, позволит нам ответить на самые сложные вопросы. Он даст нам образцы подлинного героизма наших людей. И в конечном счете 2023 год будет для нашей страны благополучным и счастливым", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Для России 2023 год станет счастливым, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: 2023 год будет разным, но в итоге станет для России счастливым
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что 2023 год будет разным, в том числе и драматическим, но в конечном счете станет для России благополучным и счастливым.
"Знаете, я уверен в том, что 2023 год будет разным, будет и драматическим и, с другой стороны, позволит нам ответить на самые сложные вопросы. Он даст нам образцы подлинного героизма наших людей. И в конечном счете 2023 год будет для нашей страны благополучным и счастливым", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Медведев назвал текущую ситуацию проверкой крепости России