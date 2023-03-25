https://ria.ru/20230325/medvedev-1860577722.html

Для России 2023 год станет счастливым, заявил Медведев

Для России 2023 год станет счастливым, заявил Медведев - РИА Новости, 25.03.2023

Для России 2023 год станет счастливым, заявил Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что 2023 год будет разным, в том числе и драматическим, но в конечном счете станет для России благополучным... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T12:05

2023-03-25T12:05

2023-03-25T12:05

общество

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что 2023 год будет разным, в том числе и драматическим, но в конечном счете станет для России благополучным и счастливым. "Знаете, я уверен в том, что 2023 год будет разным, будет и драматическим и, с другой стороны, позволит нам ответить на самые сложные вопросы. Он даст нам образцы подлинного героизма наших людей. И в конечном счете 2023 год будет для нашей страны благополучным и счастливым", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

https://ria.ru/20230324/proverka-1860327819.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, дмитрий медведев