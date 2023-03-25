https://ria.ru/20230325/marinka-1860624029.html
Российские военные показали видео поражения позиций ВСУ в районе Марьинки
Российские военные показали видео поражения позиций ВСУ в районе Марьинки - РИА Новости, 25.03.2023
Российские военные показали видео поражения позиций ВСУ в районе Марьинки
Бойцы российских подразделений продемонстрировали РИА Новости кадры поражения украинских позиций на Марьинском направлении. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T18:01
2023-03-25T18:01
2023-03-25T23:56
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
украина
петровский район
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ДОНЕЦК, 25 мар — РИА Новости. Бойцы российских подразделений продемонстрировали РИА Новости кадры поражения украинских позиций на Марьинском направлении.На видео запечатлена работа корректировщика и гранатометчиков. Военнослужащие ведут огонь из автоматического гранатомета АГС. После пристрелочных залпов бойцы группы беспилотников провели корректировку. Они сообщили, сколько метров до цели не долетели снаряды, а расчет АГС сделал поправки. После двух пристрелочных залпов по цели нанесли повторный удар, в результате которого удалось поразить блиндаж. "Отлично, пять баллов", — прокомментировал попадание командир. Ранее сегодня начальник пресс-центра группировки "Юг" сообщил, что в районе Марьинки штурмовые отряды мотострелкового соединения Южного военного округа уничтожили группу пехоты противника до восьми человек. Кроме того, удалось сбить беспилотный летательный аппарат кустарного производства. Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что для освобождения Марьинки осталось взять один участок в западной части города. При этом он подчеркнул, что украинские войска по-прежнему "упираются" и продолжают переброску резервов.Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
https://ria.ru/20230325/vsu-1860606064.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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петровский район
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РИА Новости
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Поражение украинских позиций под Марьинкой в ДНР
Бойцы ВС РФ показали видео поражения украинских позиций под Марьинкой в ДНР. На кадрах видна работа корректировщика и гранатометчиков.
2023-03-25T18:01
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РИА Новости
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в мире, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, украина, петровский район, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Украина, Петровский район, Донецк
Российские военные показали видео поражения позиций ВСУ в районе Марьинки
Российские военные показали видео поражения украинских позиций на Марьинском направлении
ДОНЕЦК, 25 мар — РИА Новости. Бойцы российских подразделений продемонстрировали РИА Новости кадры поражения украинских позиций на Марьинском направлении.
На видео запечатлена работа корректировщика и гранатометчиков. Военнослужащие ведут огонь из автоматического гранатомета АГС. После пристрелочных залпов бойцы группы беспилотников провели корректировку. Они сообщили, сколько метров до цели не долетели снаряды, а расчет АГС сделал поправки.
После двух пристрелочных залпов по цели нанесли повторный удар, в результате которого удалось поразить блиндаж.
"Отлично, пять баллов", — прокомментировал попадание командир.
"Шансов выжить нет". В ВСУ назвали самое грозное российское оружие
Ранее сегодня начальник пресс-центра группировки "Юг" сообщил, что в районе Марьинки штурмовые отряды мотострелкового соединения Южного военного округа уничтожили группу пехоты противника до восьми человек. Кроме того, удалось сбить беспилотный летательный аппарат кустарного производства.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин
заявил, что для освобождения Марьинки осталось взять один участок в западной части города. При этом он подчеркнул, что украинские войска по-прежнему "упираются" и продолжают переброску резервов.
Марьинка — пригород Донецка
, находится в километре от Петровского района
столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ
, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине