https://ria.ru/20230325/lukashenko-1860554188.html
Лукашенко высказался за развитие связей Минска с Афинами
Лукашенко высказался за развитие связей Минска с Афинами - РИА Новости, 25.03.2023
Лукашенко высказался за развитие связей Минска с Афинами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Белоруссия и Греция смогут сохранить интерес к развитию... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T08:34
2023-03-25T08:34
2023-03-25T08:34
в мире
белоруссия
греция
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Белоруссия и Греция смогут сохранить интерес к развитию связей на благо своих народов, сообщает пресс-служба белорусского президента. Глава белорусского государства поздравил народ Греции с Днем Независимости. "Для белорусов Греческая Республика известна как государство с богатой историей и неповторимой культурой, сердечными и гостеприимными людьми. Общие духовные ценности объединяют наши страны. Надеюсь, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Беларусь и Греция смогут сохранить взаимный интерес к поддержанию и развитию связей на благо обоих народов", - цитирует текст поздравления пресс-служба белорусского лидера. Лукашенко подчеркнул, что Минск неизменно заинтересован в возобновлении и углублении уважительного и партнерского сотрудничества с Афинами по широкому спектру направлений, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.
https://ria.ru/20230316/gretsiya-1858449092.html
https://ria.ru/20230202/gretsiya-1849386528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, греция, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Греция, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко высказался за развитие связей Минска с Афинами
Лукашенко надеется, что, несмотря на сложную ситуацию, Минск и Афины будут развивать связи
МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Белоруссия и Греция смогут сохранить интерес к развитию связей на благо своих народов, сообщает пресс-служба белорусского президента.
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"Для белорусов Греческая Республика известна как государство с богатой историей и неповторимой культурой, сердечными и гостеприимными людьми. Общие духовные ценности объединяют наши страны. Надеюсь, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Беларусь и Греция смогут сохранить взаимный интерес к поддержанию и развитию связей на благо обоих народов", - цитирует текст поздравления пресс-служба белорусского лидера.
Лукашенко подчеркнул, что Минск неизменно заинтересован в возобновлении и углублении уважительного и партнерского сотрудничества с Афинами по широкому спектру направлений, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.
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