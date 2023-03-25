https://ria.ru/20230325/lukashenko-1860554188.html

Лукашенко высказался за развитие связей Минска с Афинами

Лукашенко высказался за развитие связей Минска с Афинами - РИА Новости, 25.03.2023

Лукашенко высказался за развитие связей Минска с Афинами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Белоруссия и Греция смогут сохранить интерес к развитию... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T08:34

2023-03-25T08:34

2023-03-25T08:34

в мире

белоруссия

греция

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Белоруссия и Греция смогут сохранить интерес к развитию связей на благо своих народов, сообщает пресс-служба белорусского президента. Глава белорусского государства поздравил народ Греции с Днем Независимости. "Для белорусов Греческая Республика известна как государство с богатой историей и неповторимой культурой, сердечными и гостеприимными людьми. Общие духовные ценности объединяют наши страны. Надеюсь, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Беларусь и Греция смогут сохранить взаимный интерес к поддержанию и развитию связей на благо обоих народов", - цитирует текст поздравления пресс-служба белорусского лидера. Лукашенко подчеркнул, что Минск неизменно заинтересован в возобновлении и углублении уважительного и партнерского сотрудничества с Афинами по широкому спектру направлений, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

https://ria.ru/20230316/gretsiya-1858449092.html

https://ria.ru/20230202/gretsiya-1849386528.html

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греция

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, греция, минск, александр лукашенко