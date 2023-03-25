https://ria.ru/20230325/lovushka-1860620235.html
"Загнал в ловушку". В США рассказали, на что решился Зеленский
"Загнал в ловушку". В США рассказали, на что решился Зеленский - РИА Новости, 25.03.2023
"Загнал в ловушку". В США рассказали, на что решился Зеленский
Решение президента Украины Владимира Зеленского загнать как можно больше военных в Артемовск привело к тому, что город стал ловушкой для крупного соединения... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T17:29
2023-03-25T17:29
2023-03-25T21:00
политика
артемовск
донбасс
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Решение президента Украины Владимира Зеленского загнать как можно больше военных в Артемовск привело к тому, что город стал ловушкой для крупного соединения ВСУ, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже более полугода за город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230325/vsu-1860606064.html
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политика, артемовск, донбасс, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Политика, Артемовск, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Загнал в ловушку". В США рассказали, на что решился Зеленский
Полковник Макгрегор обвинил Зеленского в просчетах при обороне Артемовска