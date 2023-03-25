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"Загнал в ловушку". В США рассказали, на что решился Зеленский - РИА Новости, 25.03.2023
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17:29 25.03.2023 (обновлено: 21:00 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/lovushka-1860620235.html
"Загнал в ловушку". В США рассказали, на что решился Зеленский
"Загнал в ловушку". В США рассказали, на что решился Зеленский - РИА Новости, 25.03.2023
"Загнал в ловушку". В США рассказали, на что решился Зеленский
Решение президента Украины Владимира Зеленского загнать как можно больше военных в Артемовск привело к тому, что город стал ловушкой для крупного соединения... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T17:29
2023-03-25T21:00
политика
артемовск
донбасс
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Решение президента Украины Владимира Зеленского загнать как можно больше военных в Артемовск привело к тому, что город стал ловушкой для крупного соединения ВСУ, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже более полугода за город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230325/vsu-1860606064.html
артемовск
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политика, артемовск, донбасс, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Политика, Артемовск, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Загнал в ловушку". В США рассказали, на что решился Зеленский

Полковник Макгрегор обвинил Зеленского в просчетах при обороне Артемовска

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Решение президента Украины Владимира Зеленского загнать как можно больше военных в Артемовск привело к тому, что город стал ловушкой для крупного соединения ВСУ, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«
"Украинцы бросают туда еще больше военных. Их уничтожение в огненной ловушке продолжится до тех пор, пока Киев подпитывает это направление", — сказал офицер.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже более полугода за город идут ожесточенные бои.
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ПолитикаАртемовскДонбассВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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