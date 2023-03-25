Мэр Краснодара прокомментировал отмену концерта Ани Лорак
Мэр Краснодара Наумов назвал отмену концерта Ани Лорак неизбежной из-за ее позиции по СВО
Певица Ани Лорак. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 мар — РИА Новости. Мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что отмена концерта Ани Лорак в краевой столице неизбежна из-за позиции артистки относительно специальной военной операции.
Согласно афише, выступление Ани Лорак в Краснодаре запланировано на 27 марта.
"Хочу поделиться и своим мнением относительно неизбежной отмены концерта певицы Ани Лорак в Краснодаре. Мы, жители, против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви к правящей на Украине власти, воюющей против нас. Ни один предприниматель, актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно СВО, не будут здесь зарабатывать", — написал в Telegram-канале Наумов.
По словам мэра, нет никакой гарантии, что заработанные деньги не пойдут на закупку снарядов и боеприпасов для тех, "кто воюет против наших ребят".
Лорак родилась и начинала творческую карьеру на Украине. В 2008 году она стала народной артисткой Украины. Однако после 2014-го не выступала на родине и постоянно проживала в России.
В августе прошлого года Ани Лорак анонсировала гастрольный тур, но российских городов в нем не оказалось. В декабре она исполнила вокальную партию в ледовом музыкально-театральном шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады" в Москве.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.