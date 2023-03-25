https://ria.ru/20230325/lisyata-1860329007.html

Восемь краснокнижных лисят родились в Сочи, их отправят в зоопарки

Восемь краснокнижных лисят родились в Сочи, их отправят в зоопарки - РИА Новости, 25.03.2023

Восемь краснокнижных лисят родились в Сочи, их отправят в зоопарки

Восемь новорожденных краснокнижных лисят временно находятся в сочинском Эколого-биологическом центре имени С. Ю. Соколова, специалисты ищут для них зоопарки,... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T07:07

2023-03-25T07:07

2023-03-25T07:07

туризм

туризм

сочи

русское географическое общество

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КРАСНОДАР, 25 мар - РИА Новости. Восемь новорожденных краснокнижных лисят временно находятся в сочинском Эколого-биологическом центре имени С. Ю. Соколова, специалисты ищут для них зоопарки, сообщил РИА Новости председатель Сочинского географического общества Александр Зобнин. В телеграм-канале общества рассказали о рождении восьми детенышей в семействе краснокнижных степных лис (корсаков). Специалисты отметили, что малыши чувствуют себя хорошо и питаются молоком мамы по имени Робо. "Они сейчас находятся в Эколого-биологическом центре имени С. Ю. Соколова. Потом две лисы вернутся в Сочинское географическое общество, проектные эскизы их вольеров уже сделали в соответствии с требованиями содержания животных. Дальше будем советоваться с коллегами из Ассоциации зоопарков и аквариумов России, выбирать, каким зоопаркам в проверенные руки мы можем передать этих детей", - рассказал собеседник агентства. Как уточнил Зобнин, корсак числится в Международной Красной книге, а на территории России находится в отдельных региональных Красных книгах.

сочи

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2023

Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

туризм, сочи, русское географическое общество