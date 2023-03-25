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Восемь краснокнижных лисят родились в Сочи, их отправят в зоопарки - РИА Новости, 25.03.2023
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Туризм
 
07:07 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/lisyata-1860329007.html
Восемь краснокнижных лисят родились в Сочи, их отправят в зоопарки
Восемь краснокнижных лисят родились в Сочи, их отправят в зоопарки - РИА Новости, 25.03.2023
Восемь краснокнижных лисят родились в Сочи, их отправят в зоопарки
Восемь новорожденных краснокнижных лисят временно находятся в сочинском Эколого-биологическом центре имени С. Ю. Соколова, специалисты ищут для них зоопарки,... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T07:07
2023-03-25T07:07
туризм
туризм
сочи
русское географическое общество
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КРАСНОДАР, 25 мар - РИА Новости. Восемь новорожденных краснокнижных лисят временно находятся в сочинском Эколого-биологическом центре имени С. Ю. Соколова, специалисты ищут для них зоопарки, сообщил РИА Новости председатель Сочинского географического общества Александр Зобнин. В телеграм-канале общества рассказали о рождении восьми детенышей в семействе краснокнижных степных лис (корсаков). Специалисты отметили, что малыши чувствуют себя хорошо и питаются молоком мамы по имени Робо. "Они сейчас находятся в Эколого-биологическом центре имени С. Ю. Соколова. Потом две лисы вернутся в Сочинское географическое общество, проектные эскизы их вольеров уже сделали в соответствии с требованиями содержания животных. Дальше будем советоваться с коллегами из Ассоциации зоопарков и аквариумов России, выбирать, каким зоопаркам в проверенные руки мы можем передать этих детей", - рассказал собеседник агентства. Как уточнил Зобнин, корсак числится в Международной Красной книге, а на территории России находится в отдельных региональных Красных книгах.
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туризм, сочи, русское географическое общество
Туризм, Туризм, Сочи, Русское географическое общество
Восемь краснокнижных лисят родились в Сочи, их отправят в зоопарки

Восемь краснокнижных степных лисят-корсаков родились в Сочи, им ищут зоопарки

© Фото : Сочинский географ / TelegramКраснокнижная степная лисица Робо с детенышами
Краснокнижная степная лисица Робо с детенышами - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© Фото : Сочинский географ / Telegram
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КРАСНОДАР, 25 мар - РИА Новости. Восемь новорожденных краснокнижных лисят временно находятся в сочинском Эколого-биологическом центре имени С. Ю. Соколова, специалисты ищут для них зоопарки, сообщил РИА Новости председатель Сочинского географического общества Александр Зобнин.
В телеграм-канале общества рассказали о рождении восьми детенышей в семействе краснокнижных степных лис (корсаков). Специалисты отметили, что малыши чувствуют себя хорошо и питаются молоком мамы по имени Робо.
"Они сейчас находятся в Эколого-биологическом центре имени С. Ю. Соколова. Потом две лисы вернутся в Сочинское географическое общество, проектные эскизы их вольеров уже сделали в соответствии с требованиями содержания животных. Дальше будем советоваться с коллегами из Ассоциации зоопарков и аквариумов России, выбирать, каким зоопаркам в проверенные руки мы можем передать этих детей", - рассказал собеседник агентства.
Как уточнил Зобнин, корсак числится в Международной Красной книге, а на территории России находится в отдельных региональных Красных книгах.
 
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