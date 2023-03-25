Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в интернациональный легион Украины не набрали и десятой части от плана - РИА Новости, 25.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 25.03.2023 (обновлено: 16:31 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/legion-1860580429.html
СМИ: в интернациональный легион Украины не набрали и десятой части от плана
СМИ: в интернациональный легион Украины не набрали и десятой части от плана - РИА Новости, 25.03.2023
СМИ: в интернациональный легион Украины не набрали и десятой части от плана
В украинском интернациональном легионе сейчас состоят всего около полутора тысяч человек, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T12:20
2023-03-25T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мария захарова
польша
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cef118e371146d287bf38194db251cef.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В украинском интернациональном легионе сейчас состоят всего около полутора тысяч человек, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.Газета также ссылается на внутренние документы легиона, согласно которым он столкнулся со стагнацией в вербовке. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. По ее словам, такая поддержка киевского режима увеличивает вовлеченность западных государств в происходящее на Украине.
https://ria.ru/20230325/naemnik-1860578937.html
украина
польша
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e855b4d625cdb250ffed106f21bcf08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, мария захарова, польша, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Мария Захарова, Польша, США
СМИ: в интернациональный легион Украины не набрали и десятой части от плана

NYT: в интернациональный легион Украины входят полторы тысячи членов вместо заявленных 20

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В украинском интернациональном легионе сейчас состоят всего около полутора тысяч человек, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
«

"Украинские чиновники первоначально хвастались 20 тысячами потенциальных добровольцев, но на самом деле было зачислено намного меньше", — говорится в сообщении издания.

Газета также ссылается на внутренние документы легиона, согласно которым он столкнулся со стагнацией в вербовке.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
По ее словам, такая поддержка киевского режима увеличивает вовлеченность западных государств в происходящее на Украине.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
На Украине погиб польский наемник
Вчера, 12:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМария ЗахароваПольшаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала