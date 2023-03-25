https://ria.ru/20230325/legion-1860580429.html

СМИ: в интернациональный легион Украины не набрали и десятой части от плана

СМИ: в интернациональный легион Украины не набрали и десятой части от плана - РИА Новости, 25.03.2023

СМИ: в интернациональный легион Украины не набрали и десятой части от плана

В украинском интернациональном легионе сейчас состоят всего около полутора тысяч человек, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T12:20

2023-03-25T12:20

2023-03-25T16:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

мария захарова

польша

сша

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В украинском интернациональном легионе сейчас состоят всего около полутора тысяч человек, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.Газета также ссылается на внутренние документы легиона, согласно которым он столкнулся со стагнацией в вербовке. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. По ее словам, такая поддержка киевского режима увеличивает вовлеченность западных государств в происходящее на Украине.

https://ria.ru/20230325/naemnik-1860578937.html

украина

польша

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, мария захарова, польша, сша