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Монахи призвали Зеленского перестать издеваться над верующими - РИА Новости, 25.03.2023
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Религия
 
17:07 25.03.2023 (обновлено: 18:36 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/lavra-1860615216.html
Монахи призвали Зеленского перестать издеваться над верующими
Монахи призвали Зеленского перестать издеваться над верующими - РИА Новости, 25.03.2023
Монахи призвали Зеленского перестать издеваться над верующими
Монахи и монахини Ровенской епархии Украинской православной церкви призвали президента страны Владимира Зеленского соблюдать законы Украины и выступили в защиту РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T17:07
2023-03-25T18:36
религия
украина
ссср
владимир зеленский
украинская православная церковь
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Монахи и монахини Ровенской епархии Украинской православной церкви призвали президента страны Владимира Зеленского соблюдать законы Украины и выступили в защиту Киевской и Почаевской лавр. Соответствующее видеообращение опубликовано в субботу в YouTube-канале УПЦ.Они напомнили, что Зеленский давал присягу "верой и правдой служить своему народу". "Мы возносим свой голос в защиту игумена и братии Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры, о которой уже тоже начинают говорить. Это наши братья по вере, в наших жилах течет единая Христова кровь. Поэтому говорим: нет захватам наших храмов, нет законопроектам, запрещающим УПЦ, нет закрытию лавры, нет изгнанию монахов и студентов из стен Киево-Печерской лавры", — заключили монашествующие. В начале января украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь и Успенский собор (главный храм лавры) и разрешили служить в них представителям раскольнической Православной церкви Украины. Затем монахов обязали покинуть монастырь до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической церкви могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.В обители проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников — студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней находится центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы — митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.Синод УПЦ обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой сделать все, чтобы монахи могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. В начале недели архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию президента, чтобы донести до него позицию верующих, но глава государства их не принял.В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.Киево-Печерская лавра — монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще в бытность СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990-м — ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994-го и до сего дня наместник лавры — митрополит Павел (Лебедь).
https://ria.ru/20230325/akademiya-1860611363.html
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украина, ссср, владимир зеленский, украинская православная церковь, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра
Религия, Украина, СССР, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра
Монахи призвали Зеленского перестать издеваться над верующими

Монашествующие Ровенской епархии призвали Зеленского перестать издеваться над верующими

© Фото : Рівненська єпархія УПЦМонахи и монахини Ровенской епархии Украинской православной церкви
Монахи и монахини Ровенской епархии Украинской православной церкви - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© Фото : Рівненська єпархія УПЦ
Монахи и монахини Ровенской епархии Украинской православной церкви
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Монахи и монахини Ровенской епархии Украинской православной церкви призвали президента страны Владимира Зеленского соблюдать законы Украины и выступили в защиту Киевской и Почаевской лавр. Соответствующее видеообращение опубликовано в субботу в YouTube-канале УПЦ.
«

"Нас словно перебросили в советское прошлое. Мы видим, как хотят закрывать монастыри, изгонять монахов, издеваться над нашим духовенством и верующими. Нас, граждан Украины, лишают прав и свобод на свободное исповедание своей веры. Обращаясь к вам, призываем быть мудрыми, соблюдать законы государства, которые прописаны всем без исключения: и вам, должностным лицам у власти, и нам, простому народу", — сказано в обращении.

Они напомнили, что Зеленский давал присягу "верой и правдой служить своему народу".
"Мы возносим свой голос в защиту игумена и братии Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры, о которой уже тоже начинают говорить. Это наши братья по вере, в наших жилах течет единая Христова кровь. Поэтому говорим: нет захватам наших храмов, нет законопроектам, запрещающим УПЦ, нет закрытию лавры, нет изгнанию монахов и студентов из стен Киево-Печерской лавры", — заключили монашествующие.
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Киевская духовная академия может закрыться при изгнании из лавры
Вчера, 16:46
В начале января украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь и Успенский собор (главный храм лавры) и разрешили служить в них представителям раскольнической Православной церкви Украины. Затем монахов обязали покинуть монастырь до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической церкви могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
В обители проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников — студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней находится центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы — митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
Синод УПЦ обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой сделать все, чтобы монахи могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. В начале недели архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию президента, чтобы донести до него позицию верующих, но глава государства их не принял.
Киево-Печерская Лавра - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Насельницы монастыря в США выступили в защиту братии Киево-Печерской лавры
24 марта, 15:52
В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.
Киево-Печерская лавра — монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще в бытность СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990-м — ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994-го и до сего дня наместник лавры — митрополит Павел (Лебедь).
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Источник: националисты могут напасть на братию Киево-Печерской лавры
24 марта, 04:05
 
РелигияУкраинаСССРВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦКиево-Печерская Лавра
 
 
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