Монахи призвали Зеленского перестать издеваться над верующими
Монашествующие Ровенской епархии призвали Зеленского перестать издеваться над верующими
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Монахи и монахини Ровенской епархии Украинской православной церкви призвали президента страны Владимира Зеленского соблюдать законы Украины и выступили в защиту Киевской и Почаевской лавр. Соответствующее видеообращение опубликовано в субботу в YouTube-канале УПЦ.
«
"Нас словно перебросили в советское прошлое. Мы видим, как хотят закрывать монастыри, изгонять монахов, издеваться над нашим духовенством и верующими. Нас, граждан Украины, лишают прав и свобод на свободное исповедание своей веры. Обращаясь к вам, призываем быть мудрыми, соблюдать законы государства, которые прописаны всем без исключения: и вам, должностным лицам у власти, и нам, простому народу", — сказано в обращении.
Они напомнили, что Зеленский давал присягу "верой и правдой служить своему народу".
"Мы возносим свой голос в защиту игумена и братии Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры, о которой уже тоже начинают говорить. Это наши братья по вере, в наших жилах течет единая Христова кровь. Поэтому говорим: нет захватам наших храмов, нет законопроектам, запрещающим УПЦ, нет закрытию лавры, нет изгнанию монахов и студентов из стен Киево-Печерской лавры", — заключили монашествующие.
В начале января украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь и Успенский собор (главный храм лавры) и разрешили служить в них представителям раскольнической Православной церкви Украины. Затем монахов обязали покинуть монастырь до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической церкви могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
В обители проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников — студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней находится центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы — митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
Синод УПЦ обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой сделать все, чтобы монахи могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. В начале недели архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию президента, чтобы донести до него позицию верующих, но глава государства их не принял.
В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.
Киево-Печерская лавра — монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще в бытность СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990-м — ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994-го и до сего дня наместник лавры — митрополит Павел (Лебедь).