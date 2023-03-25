https://ria.ru/20230325/lavra-1860615216.html

Монахи призвали Зеленского перестать издеваться над верующими

Монахи призвали Зеленского перестать издеваться над верующими - РИА Новости, 25.03.2023

Монахи призвали Зеленского перестать издеваться над верующими

Монахи и монахини Ровенской епархии Украинской православной церкви призвали президента страны Владимира Зеленского соблюдать законы Украины и выступили в защиту РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T17:07

2023-03-25T17:07

2023-03-25T18:36

религия

украина

ссср

владимир зеленский

украинская православная церковь

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Монахи и монахини Ровенской епархии Украинской православной церкви призвали президента страны Владимира Зеленского соблюдать законы Украины и выступили в защиту Киевской и Почаевской лавр. Соответствующее видеообращение опубликовано в субботу в YouTube-канале УПЦ.Они напомнили, что Зеленский давал присягу "верой и правдой служить своему народу". "Мы возносим свой голос в защиту игумена и братии Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры, о которой уже тоже начинают говорить. Это наши братья по вере, в наших жилах течет единая Христова кровь. Поэтому говорим: нет захватам наших храмов, нет законопроектам, запрещающим УПЦ, нет закрытию лавры, нет изгнанию монахов и студентов из стен Киево-Печерской лавры", — заключили монашествующие. В начале января украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь и Успенский собор (главный храм лавры) и разрешили служить в них представителям раскольнической Православной церкви Украины. Затем монахов обязали покинуть монастырь до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической церкви могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.В обители проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников — студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней находится центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы — митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.Синод УПЦ обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой сделать все, чтобы монахи могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. В начале недели архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию президента, чтобы донести до него позицию верующих, но глава государства их не принял.В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ — крупнейшую на Украине церковь, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал гонения на УПЦ издевательством над принципом прав и свобод человека, а также призвал религиозных лидеров и международных деятелей воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры.Киево-Печерская лавра — монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще в бытность СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990-м — ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994-го и до сего дня наместник лавры — митрополит Павел (Лебедь).

https://ria.ru/20230325/akademiya-1860611363.html

https://ria.ru/20230324/lavra-1860428299.html

https://ria.ru/20230324/lavra-1860249295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, ссср, владимир зеленский, украинская православная церковь, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра