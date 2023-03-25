https://ria.ru/20230325/krym-1860621881.html

Минтранс увеличит количество поездов в Крым

Минтранс увеличит количество поездов в Крым - РИА Новости, 25.03.2023

Минтранс увеличит количество поездов в Крым

Число поездов в Крым в летний сезон увеличат до 22, сообщил министр транспорта Виталий Савельев на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T17:42

2023-03-25T17:42

2023-03-25T19:27

туризм

виталий савельев

владимир путин

республика крым

абхазия

калининград

дальний восток

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Число поездов в Крым в летний сезон увеличат до 22, сообщил министр транспорта Виталий Савельев на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.Он уточнил, что дополнительно планируется привлечь 400 пассажирских вагонов. По словам главы ведомства, на территорию полуострова планируется перевезти три миллиона людей.Министр добавил, что в этот период российские авиалинии планируют расширение маршрутной сети. Кроме того, 25 марта начнется летний сезон на внутренних водных путях. По словам Савельева, этим видом транспорта в нынешнем году планируется перевезти 9,5 миллиона пассажиров.Глава ведомства также рассказал, что по "единому билету" россияне смогут путешествовать по 38 маршрутам. Он уточнил, что в список добавили семь дополнительных направлений: пять в Абхазию и два в Калининград.Говоря о морских грузоперевозках, министр сообщил, что по итогам 2023 года ожидается увеличение перевалки на восемь миллионов тонн, прирост перевозки грузов на внутреннем водном транспорте ожидается таким же, что и в прошлом году.Путин, в свою очередь, поинтересовался ситуацией с движением контейнеров с Дальнего Востока. Савельев ответил, что "ситуация там не просто нормализовалась, а резко улучшилась". По его словам, сейчас вывозится четыре тысячи контейнеров в сутки, планируется обеспечить вывоз 6,5 тысячи контейнеров."Если у нас, допустим, фронтальная часть порта Дальнего Востока была загружена на 114 процентов, когда Вы давали поручение, то на сегодняшний день — это 64 процента. А тыловые терминалы — загрузка была 79 процентов, сейчас — 24 процента, поэтому в целом ситуация серьезно улучшилась", — рассказал министр.Глава ведомства также сообщил, что движение по Крымскому мосту идет в нормальном режиме, а весь транспорт досматривают. Кроме того, ежедневно работают четыре парома, а также восемь стоянок для машин, которые ожидают переправы. Савельев пообещал, что к летнему сезону и периоду отпусков увеличат количество персонала, в том числе обеспечивающего охрану.

https://ria.ru/20230323/dagestan-1859697728.html

https://ria.ru/20221010/krym-1822844871.html

республика крым

абхазия

калининград

дальний восток

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Глава Минтранса о планах по перевозкам пассажиров в Крым Три миллиона пассажиров планируется перевезти в Крым с 1 мая по 30 сентября, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев. "В направлении Крымского полуострова... собираемся обеспечить 3 миллиона пассажиров в период с 1 мая по 30 сентября" - сказал Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. 2023-03-25T17:42 true PT1M13S

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виталий савельев, владимир путин, республика крым, абхазия, калининград, дальний восток