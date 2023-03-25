https://ria.ru/20230325/kot-divuar-1860568757.html
Посол России рассказал о конкуренции с Францией на рынке Кот-д"Ивуара
Посол России рассказал о конкуренции с Францией на рынке Кот-д"Ивуара - РИА Новости, 25.03.2023
Посол России рассказал о конкуренции с Францией на рынке Кот-д"Ивуара
Российская сторона прилагает усилия по освоению рынка африканского Кот-д"Ивуара, предлагая свою продукцию, несмотря на сильную конкуренцию, в том числе, со... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T10:35
2023-03-25T10:35
2023-03-25T10:35
экономика
россия
франция
буркина-фасо
алексей салтыков
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская сторона прилагает усилия по освоению рынка африканского Кот-д"Ивуара, предлагая свою продукцию, несмотря на сильную конкуренцию, в том числе, со стороны Франции, заявил РИА Новости посол РФ в Кот-д"Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо Алексей Салтыков. "Исторически Кот-д"Ивуар был ориентирован на французский капитал, и французские компании занимают достаточно прочные позиции в ивуарской экономике, но это нас не останавливает, потому что есть области, где Россия имеет лучшие технологии и наработки. И мы со своей стороны не прекращаем работу c ивуарскими ведомствами и профильными организациями, чтобы предлагать свою продукцию и технологии. Надеемся, что все-таки усердная работа приведет к положительным результатам, но конкуренция на ивуарском рынке достаточно серьезная, это надо признать. Мы отдаем себе отчет", - сказал дипломат в интервью РИА Новости. По словам Салтыкова, ивуарский рынок был занят много лет, "и сейчас может быть действительно самое время осваивать его, поскольку у нас во многих отраслях экономики есть наработки, которые полезны для ивуарской стороны". Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
https://ria.ru/20230321/afrika-1859507575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, франция, буркина-фасо, алексей салтыков
Экономика, Россия, Франция, Буркина-Фасо, Алексей Салтыков
Посол России рассказал о конкуренции с Францией на рынке Кот-д"Ивуара
Посол Салтыков: Россия осваивает рынок Кот-д"Ивуара, несмотря на конкуренцию с Францией
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская сторона прилагает усилия по освоению рынка африканского Кот-д"Ивуара, предлагая свою продукцию, несмотря на сильную конкуренцию, в том числе, со стороны Франции, заявил РИА Новости посол РФ в Кот-д"Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо Алексей Салтыков.
"Исторически Кот-д"Ивуар был ориентирован на французский капитал, и французские компании занимают достаточно прочные позиции в ивуарской экономике, но это нас не останавливает, потому что есть области, где Россия имеет лучшие технологии и наработки. И мы со своей стороны не прекращаем работу c ивуарскими ведомствами и профильными организациями, чтобы предлагать свою продукцию и технологии. Надеемся, что все-таки усердная работа приведет к положительным результатам, но конкуренция на ивуарском рынке достаточно серьезная, это надо признать. Мы отдаем себе отчет", - сказал дипломат в интервью РИА Новости.
По словам Салтыкова, ивуарский рынок был занят много лет, "и сейчас может быть действительно самое время осваивать его, поскольку у нас во многих отраслях экономики есть наработки, которые полезны для ивуарской стороны".
Буркина-Фасо
, расположенная в регионе Сахель
, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
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