https://ria.ru/20230325/kot-divuar-1860568757.html

Посол России рассказал о конкуренции с Францией на рынке Кот-д"Ивуара

Посол России рассказал о конкуренции с Францией на рынке Кот-д"Ивуара - РИА Новости, 25.03.2023

Посол России рассказал о конкуренции с Францией на рынке Кот-д"Ивуара

Российская сторона прилагает усилия по освоению рынка африканского Кот-д"Ивуара, предлагая свою продукцию, несмотря на сильную конкуренцию, в том числе, со... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T10:35

2023-03-25T10:35

2023-03-25T10:35

экономика

россия

франция

буркина-фасо

алексей салтыков

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российская сторона прилагает усилия по освоению рынка африканского Кот-д"Ивуара, предлагая свою продукцию, несмотря на сильную конкуренцию, в том числе, со стороны Франции, заявил РИА Новости посол РФ в Кот-д"Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо Алексей Салтыков. "Исторически Кот-д"Ивуар был ориентирован на французский капитал, и французские компании занимают достаточно прочные позиции в ивуарской экономике, но это нас не останавливает, потому что есть области, где Россия имеет лучшие технологии и наработки. И мы со своей стороны не прекращаем работу c ивуарскими ведомствами и профильными организациями, чтобы предлагать свою продукцию и технологии. Надеемся, что все-таки усердная работа приведет к положительным результатам, но конкуренция на ивуарском рынке достаточно серьезная, это надо признать. Мы отдаем себе отчет", - сказал дипломат в интервью РИА Новости. По словам Салтыкова, ивуарский рынок был занят много лет, "и сейчас может быть действительно самое время осваивать его, поскольку у нас во многих отраслях экономики есть наработки, которые полезны для ивуарской стороны". Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.

https://ria.ru/20230321/afrika-1859507575.html

россия

франция

буркина-фасо

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, франция, буркина-фасо, алексей салтыков