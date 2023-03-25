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Ушедшие из России компании уже жалеют о своем решении, заявил Медведев - РИА Новости, 25.03.2023
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12:04 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/kompanii-1860577496.html
Ушедшие из России компании уже жалеют о своем решении, заявил Медведев
Ушедшие из России компании уже жалеют о своем решении, заявил Медведев - РИА Новости, 25.03.2023
Ушедшие из России компании уже жалеют о своем решении, заявил Медведев
Ушедшие из РФ компании уже жалеют о своем решении, большинство товаров на российском рынке присутствуют, но эти компании ничего с этого не получают, заявил... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T12:04
2023-03-25T12:04
экономика
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ушедшие из РФ компании уже жалеют о своем решении, большинство товаров на российском рынке присутствуют, но эти компании ничего с этого не получают, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Я вам скажу так: они точно пожалеют по одной простой причине, потому что большинство потребительских товаров и недорогих, и весьма дорогих на рынке присутствуют, только эти компании ничего с этого не получают. Они уже жалеют, но при принятии решения как пионеры подчинились воле партии и комсомола", - сказал Медведев.Он добавил, что значительная часть продукции ушедших компаний попадает в Россию по серому или параллельному импорту. "Во-первых, все равно значительная часть этих вещей по серому импорту или по системе параллельного импорта к нам попадает. С разными издержками, иногда дороже становится, то есть они до конца не ушли", - сказал Медведев.
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экономика, россия, дмитрий медведев
Экономика, Россия, Дмитрий Медведев
Ушедшие из России компании уже жалеют о своем решении, заявил Медведев

Медведев: многие товары ушедших компаний попадают в Россию по параллельному импорту

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ушедшие из РФ компании уже жалеют о своем решении, большинство товаров на российском рынке присутствуют, но эти компании ничего с этого не получают, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Я вам скажу так: они точно пожалеют по одной простой причине, потому что большинство потребительских товаров и недорогих, и весьма дорогих на рынке присутствуют, только эти компании ничего с этого не получают. Они уже жалеют, но при принятии решения как пионеры подчинились воле партии и комсомола", - сказал Медведев.
Он добавил, что значительная часть продукции ушедших компаний попадает в Россию по серому или параллельному импорту.
"Во-первых, все равно значительная часть этих вещей по серому импорту или по системе параллельного импорта к нам попадает. С разными издержками, иногда дороже становится, то есть они до конца не ушли", - сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
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