https://ria.ru/20230325/kompanii-1860577496.html

Ушедшие из России компании уже жалеют о своем решении, заявил Медведев

Ушедшие из России компании уже жалеют о своем решении, заявил Медведев - РИА Новости, 25.03.2023

Ушедшие из России компании уже жалеют о своем решении, заявил Медведев

Ушедшие из РФ компании уже жалеют о своем решении, большинство товаров на российском рынке присутствуют, но эти компании ничего с этого не получают, заявил... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T12:04

2023-03-25T12:04

2023-03-25T12:04

экономика

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ушедшие из РФ компании уже жалеют о своем решении, большинство товаров на российском рынке присутствуют, но эти компании ничего с этого не получают, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Я вам скажу так: они точно пожалеют по одной простой причине, потому что большинство потребительских товаров и недорогих, и весьма дорогих на рынке присутствуют, только эти компании ничего с этого не получают. Они уже жалеют, но при принятии решения как пионеры подчинились воле партии и комсомола", - сказал Медведев.Он добавил, что значительная часть продукции ушедших компаний попадает в Россию по серому или параллельному импорту. "Во-первых, все равно значительная часть этих вещей по серому импорту или по системе параллельного импорта к нам попадает. С разными издержками, иногда дороже становится, то есть они до конца не ушли", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20230325/amorfnost-1860567286.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, дмитрий медведев