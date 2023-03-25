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Представитель Эрдогана проккоментировал китайскую инициативу по Украине - РИА Новости, 25.03.2023
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22:45 25.03.2023 (обновлено: 23:47 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/kitay-1860660445.html
Представитель Эрдогана проккоментировал китайскую инициативу по Украине
Представитель Эрдогана проккоментировал китайскую инициативу по Украине - РИА Новости, 25.03.2023
Представитель Эрдогана проккоментировал китайскую инициативу по Украине
Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в интервью телеканалу NTV, что инициатива Китая по урегулированию на Украине требует тщательного внимания. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T22:45
2023-03-25T23:47
украина
китай
россия
в мире
ибрагим калын
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АНКАРА, 25 мар — РИА Новости. Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в интервью телеканалу NTV, что инициатива Китая по урегулированию на Украине требует тщательного внимания. "То, что я увидел во время визита (в США), в Вашингтоне, в основе своей, исключая некоторые имена в администрации, по украинской теме, существует очень тяжелый климат. Они хотят... продолжения войны. И, к сожалению, видится, что война будет продолжаться. Это большой урон не только в плане России и Украины, но и региона, и мира. Мы с самого начала придерживаемся сбалансированной политики, против войны. Сегодня утром господин президент (Тайип Эрдоган) вновь обозначил это в телефонных переговорах с господином Путиным. У Китая есть инициативы, которые, на самом деле, требуют тщательного внимания", — сказал Калын в интервью телеканалу NTV. По его словам, Запад проигнорировал китайскую инициативу по Украине, "чтобы не давать кредит доверия Пекину". "Как только предложения из 12 пунктов было опубликовано, оно было проигнорировано. Для того, чтобы нейтрализовать последствия визита господина Си в Москву, стали буквально не замечать этот визит", - подчеркнул Калын.Представитель президента Турции также отметил, что Анкара поддержит процесс, если китайские инициативы по Украине сформируют фундамент для переговоров. Он предположил, что председатель КНР Си Цзиньпин намерен провести переговоры и с Владимиром Зеленским. "Если здесь будет сформирован фундамент для переговоров, мы поддержим это. Я сказал это в Вашингтоне, постоянно говорю европейцам: лучше десять лет вести переговоры, чем два, три, четыре года вести кровавую войну", — сказал Калын.Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
https://ria.ru/20230325/plan-1860657857.html
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украина, китай, россия, в мире, ибрагим калын
Украина, Китай, Россия, В мире, Ибрагим Калын
Представитель Эрдогана проккоментировал китайскую инициативу по Украине

Представитель Эрдогана Калын: инициатива Китая по Украине требует тщательного внимания

© iStock.com / Thankful PhotographyАнкара
Анкара - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© iStock.com / Thankful Photography
Анкара . Архивное фото
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АНКАРА, 25 мар — РИА Новости. Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в интервью телеканалу NTV, что инициатива Китая по урегулированию на Украине требует тщательного внимания.
"То, что я увидел во время визита (в США), в Вашингтоне, в основе своей, исключая некоторые имена в администрации, по украинской теме, существует очень тяжелый климат. Они хотят... продолжения войны. И, к сожалению, видится, что война будет продолжаться. Это большой урон не только в плане России и Украины, но и региона, и мира. Мы с самого начала придерживаемся сбалансированной политики, против войны. Сегодня утром господин президент (Тайип Эрдоган) вновь обозначил это в телефонных переговорах с господином Путиным. У Китая есть инициативы, которые, на самом деле, требуют тщательного внимания", — сказал Калын в интервью телеканалу NTV.
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По его словам, Запад проигнорировал китайскую инициативу по Украине, "чтобы не давать кредит доверия Пекину".
"Как только предложения из 12 пунктов было опубликовано, оно было проигнорировано. Для того, чтобы нейтрализовать последствия визита господина Си в Москву, стали буквально не замечать этот визит", - подчеркнул Калын.
Представитель президента Турции также отметил, что Анкара поддержит процесс, если китайские инициативы по Украине сформируют фундамент для переговоров. Он предположил, что председатель КНР Си Цзиньпин намерен провести переговоры и с Владимиром Зеленским.
"Если здесь будет сформирован фундамент для переговоров, мы поддержим это. Я сказал это в Вашингтоне, постоянно говорю европейцам: лучше десять лет вести переговоры, чем два, три, четыре года вести кровавую войну", — сказал Калын.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
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