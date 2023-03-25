https://ria.ru/20230325/kitay-1860657223.html

Путин объяснил, почему Россия и Китай естественно дополняют друг друга

Путин объяснил, почему Россия и Китай естественно дополняют друг друга - РИА Новости, 25.03.2023

Путин объяснил, почему Россия и Китай естественно дополняют друг друга

Россия и Китай естественным образом дополняют друг друга: КНР нуждается в стабильной поставке энергоресурсов, а РФ в состоянии обеспечить такую стабильность,... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T22:07

2023-03-25T22:07

2023-03-25T22:07

экономика

китай

павел зарубин

владимир путин

россия

в мире

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия и Китай естественным образом дополняют друг друга: КНР нуждается в стабильной поставке энергоресурсов, а РФ в состоянии обеспечить такую стабильность, заявил президент РФ Владимир Путин. Здесь, отметил он, и идет разговор об использовании национальных валют. "Кстати говоря, если мы и при продаже энергоресурсов (причем с третьими странами) будем использовать юань - это будет очень серьезным шагом, очень серьезным. Ну, а поскольку доллары нам как бы не очень нужны (импорт-то закрыт), поэтому для нас цепляться за доллар, для наших компаний, в принципе смысла особо и нет", - подчеркнул российский президент.

https://ria.ru/20230321/energonositeli-1859333017.html

китай

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2023

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экономика, китай, павел зарубин, владимир путин, россия, в мире