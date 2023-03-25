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Путин объяснил, почему Россия и Китай естественно дополняют друг друга - РИА Новости, 25.03.2023
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22:07 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/kitay-1860657223.html
Путин объяснил, почему Россия и Китай естественно дополняют друг друга
Путин объяснил, почему Россия и Китай естественно дополняют друг друга - РИА Новости, 25.03.2023
Путин объяснил, почему Россия и Китай естественно дополняют друг друга
Россия и Китай естественным образом дополняют друг друга: КНР нуждается в стабильной поставке энергоресурсов, а РФ в состоянии обеспечить такую стабильность,... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T22:07
2023-03-25T22:07
экономика
китай
павел зарубин
владимир путин
россия
в мире
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия и Китай естественным образом дополняют друг друга: КНР нуждается в стабильной поставке энергоресурсов, а РФ в состоянии обеспечить такую стабильность, заявил президент РФ Владимир Путин. Здесь, отметил он, и идет разговор об использовании национальных валют. "Кстати говоря, если мы и при продаже энергоресурсов (причем с третьими странами) будем использовать юань - это будет очень серьезным шагом, очень серьезным. Ну, а поскольку доллары нам как бы не очень нужны (импорт-то закрыт), поэтому для нас цепляться за доллар, для наших компаний, в принципе смысла особо и нет", - подчеркнул российский президент.
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экономика, китай, павел зарубин, владимир путин, россия, в мире
Экономика, Китай, Павел Зарубин, Владимир Путин, Россия, В мире
Путин объяснил, почему Россия и Китай естественно дополняют друг друга

Путин: Россия в состоянии обеспечить Китаю стабильность поставок энергоносителей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия и Китай естественным образом дополняют друг друга: КНР нуждается в стабильной поставке энергоресурсов, а РФ в состоянии обеспечить такую стабильность, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Китай и Россия естественным образом дополняют друг друга, имея в виду высокие темпы развития китайской экономики и потребности в энергоносителях, конечно, Китай нуждается - самое главное - в стабильности этих поставок, и, безусловно, Россия в состоянии обеспечить такую стабильность", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24".
Здесь, отметил он, и идет разговор об использовании национальных валют. "Кстати говоря, если мы и при продаже энергоресурсов (причем с третьими странами) будем использовать юань - это будет очень серьезным шагом, очень серьезным. Ну, а поскольку доллары нам как бы не очень нужны (импорт-то закрыт), поэтому для нас цепляться за доллар, для наших компаний, в принципе смысла особо и нет", - подчеркнул российский президент.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
США увеличили экспорт энергоносителей по всему миру, кроме КНР
21 марта, 01:30
 
ЭкономикаКитайПавел ЗарубинВладимир ПутинРоссияВ мире
 
 
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