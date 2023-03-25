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Глава МИД Китая назвал позицию Пекина по отношениям с США неизменной - РИА Новости, 25.03.2023
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15:46 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/kitay-1860604788.html
Глава МИД Китая назвал позицию Пекина по отношениям с США неизменной
Глава МИД Китая назвал позицию Пекина по отношениям с США неизменной - РИА Новости, 25.03.2023
Глава МИД Китая назвал позицию Пекина по отношениям с США неизменной
Пекин всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и США, эта позиция не изменилась, заявил министр РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T15:46
2023-03-25T15:46
в мире
китай
сша
цинь ган
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ПЕКИН, 25 мар - РИА Новости. Пекин всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и США, эта позиция не изменилась, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе встречи с представителями деловых кругов США в Пекине в субботу."Отношение Китая к развитию здоровых, стабильных и конструктивных китайско-американских отношений не изменилось, (Китай) всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и США", - приводит слова Цинь Гана официальный сайт внешнеполитического ведомства Китая.
https://ria.ru/20230323/tovary-1860209392.html
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в мире, китай, сша, цинь ган
В мире, Китай, США, Цинь Ган
Глава МИД Китая назвал позицию Пекина по отношениям с США неизменной

Глава МИД Китая Цинь Ган заявил о настрое Пекина на взаимовыгодное сотрудничество с США

© AP Photo / Elizabeth DalzielЦинь Ган
Цинь Ган - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Elizabeth Dalziel
Цинь Ган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 мар - РИА Новости. Пекин всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и США, эта позиция не изменилась, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе встречи с представителями деловых кругов США в Пекине в субботу.
"Отношение Китая к развитию здоровых, стабильных и конструктивных китайско-американских отношений не изменилось, (Китай) всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и США", - приводит слова Цинь Гана официальный сайт внешнеполитического ведомства Китая.
Здание Государственного департамента США - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
США отслеживают поставки бизнесом КНР товаров двойного назначения России
23 марта, 20:37
 
В миреКитайСШАЦинь Ган
 
 
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