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Глава МИД Китая назвал позицию Пекина по отношениям с США неизменной
Глава МИД Китая назвал позицию Пекина по отношениям с США неизменной - РИА Новости, 25.03.2023
Глава МИД Китая назвал позицию Пекина по отношениям с США неизменной
Пекин всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и США, эта позиция не изменилась, заявил министр РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T15:46
2023-03-25T15:46
2023-03-25T15:46
в мире
китай
сша
цинь ган
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ПЕКИН, 25 мар - РИА Новости. Пекин всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и США, эта позиция не изменилась, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе встречи с представителями деловых кругов США в Пекине в субботу."Отношение Китая к развитию здоровых, стабильных и конструктивных китайско-американских отношений не изменилось, (Китай) всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и США", - приводит слова Цинь Гана официальный сайт внешнеполитического ведомства Китая.
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в мире, китай, сша, цинь ган
В мире, Китай, США, Цинь Ган
Глава МИД Китая назвал позицию Пекина по отношениям с США неизменной
Глава МИД Китая Цинь Ган заявил о настрое Пекина на взаимовыгодное сотрудничество с США
ПЕКИН, 25 мар - РИА Новости. Пекин всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и США, эта позиция не изменилась, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе встречи с представителями деловых кругов США в Пекине в субботу.
"Отношение Китая к развитию здоровых, стабильных и конструктивных китайско-американских отношений не изменилось, (Китай) всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и США", - приводит слова Цинь Гана официальный сайт внешнеполитического ведомства Китая.
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