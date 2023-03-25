https://ria.ru/20230325/kitay-1860604788.html

Глава МИД Китая назвал позицию Пекина по отношениям с США неизменной

Глава МИД Китая назвал позицию Пекина по отношениям с США неизменной - РИА Новости, 25.03.2023

Глава МИД Китая назвал позицию Пекина по отношениям с США неизменной

Пекин всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и США, эта позиция не изменилась, заявил министр РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T15:46

2023-03-25T15:46

2023-03-25T15:46

в мире

китай

сша

цинь ган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828930435_0:285:2953:1946_1920x0_80_0_0_dfa485f5cbd1d15c5c92f3acc4cfd87b.jpg

ПЕКИН, 25 мар - РИА Новости. Пекин всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и США, эта позиция не изменилась, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе встречи с представителями деловых кругов США в Пекине в субботу."Отношение Китая к развитию здоровых, стабильных и конструктивных китайско-американских отношений не изменилось, (Китай) всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и США", - приводит слова Цинь Гана официальный сайт внешнеполитического ведомства Китая.

https://ria.ru/20230323/tovary-1860209392.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, цинь ган