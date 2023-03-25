https://ria.ru/20230325/kharkov-1860568064.html

В Харьковской ВГА рассказали о ситуации в регионе

В Харьковской ВГА рассказали о ситуации в регионе - РИА Новости, 25.03.2023

В Харьковской ВГА рассказали о ситуации в регионе

Российские военные контролируют почти три десятка населенных пунктов в Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T10:28

2023-03-25T10:28

2023-03-25T11:05

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_504:654:2420:1732_1920x0_80_0_0_4e22d7e14de2fdc3ca5494ae2a55cfe3.jpg

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские военные контролируют почти три десятка населенных пунктов в Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев. "На данный момент под контролем российской армии находятся около 29 населенных пунктов", — сказал он. Ганчев отметил, что ВГА Харьковской области регулярно передает жителям этих сел гуманитарную помощь. Сотрудники администрации стараются лично посетить их, но это не всегда удается из-за обстрелов. Он же 15 февраля сообщал, что под контролем российских военных в Харьковской области находятся 20 населенных пунктов. По словам главы ВГА, союзные силы будут планомерно освобождать регион от украинских военных.В феврале Минобороны сообщало, что российские бойцы освободили населенные пункты Гряниковка и Двуречное в Харьковской области.

https://ria.ru/20230302/kupyansk-1855405206.html

https://ria.ru/20230215/sbu-1852097808.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область