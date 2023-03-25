https://ria.ru/20230325/kharkov-1860568064.html
В Харьковской ВГА рассказали о ситуации в регионе
В Харьковской ВГА рассказали о ситуации в регионе - РИА Новости, 25.03.2023
В Харьковской ВГА рассказали о ситуации в регионе
Российские военные контролируют почти три десятка населенных пунктов в Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T10:28
2023-03-25T10:28
2023-03-25T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские военные контролируют почти три десятка населенных пунктов в Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев. "На данный момент под контролем российской армии находятся около 29 населенных пунктов", — сказал он. Ганчев отметил, что ВГА Харьковской области регулярно передает жителям этих сел гуманитарную помощь. Сотрудники администрации стараются лично посетить их, но это не всегда удается из-за обстрелов. Он же 15 февраля сообщал, что под контролем российских военных в Харьковской области находятся 20 населенных пунктов. По словам главы ВГА, союзные силы будут планомерно освобождать регион от украинских военных.В феврале Минобороны сообщало, что российские бойцы освободили населенные пункты Гряниковка и Двуречное в Харьковской области.
https://ria.ru/20230302/kupyansk-1855405206.html
https://ria.ru/20230215/sbu-1852097808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область
В Харьковской ВГА рассказали о ситуации в регионе
Глава Харьковской ВГА: под контролем ВС России находятся 29 населенных пунктов региона
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские военные контролируют почти три десятка населенных пунктов в Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.
"На данный момент под контролем российской армии находятся около 29 населенных пунктов", — сказал он.
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Ганчев отметил, что ВГА Харьковской области регулярно передает жителям этих сел гуманитарную помощь. Сотрудники администрации стараются лично посетить их, но это не всегда удается из-за обстрелов.
Он же 15 февраля сообщал, что под контролем российских военных в Харьковской области находятся 20 населенных пунктов. По словам главы ВГА, союзные силы будут планомерно освобождать регион от украинских военных.
В феврале Минобороны сообщало, что российские бойцы освободили населенные пункты Гряниковка и Двуречное в Харьковской области.
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