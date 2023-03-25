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В Киеве заявили, что Оман предложил Украине открыть зерновой хаб - РИА Новости, 25.03.2023
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18:33 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/khab-1860628401.html
В Киеве заявили, что Оман предложил Украине открыть зерновой хаб
В Киеве заявили, что Оман предложил Украине открыть зерновой хаб - РИА Новости, 25.03.2023
В Киеве заявили, что Оман предложил Украине открыть зерновой хаб
Специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх заявил, что Оман предлагает Украине открыть на своей территории зерновой хаб. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T18:33
2023-03-25T18:33
украина
оман
африка
денис шмыгаль
в мире
экономика
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх заявил, что Оман предлагает Украине открыть на своей территории зерновой хаб. "Что касается инвестиций, во время моего визита Оман предлагал Украине серьезно рассмотреть вопрос создания на территории султаната украинского зернового или продовольственно-зернового хаба", - заявил он в интервью изданию "Укринформ". По словам Субха, благодаря этому Украина может получить доступ к "одному из самых современных логистических хабов, который функционирует, по сути, в Индийском океане". Дипломат также заявил, что заинтересованность в обсуждении возможности создания подобного логистического центра на своей территории высказал и Египет. Ранее в марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о планах закупить дополнительно 125 тысяч тонн пшеницы или кукурузы для передачи странам Африки. В то же время, согласно данным итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, только 55% сельскохозяйственной продукции, которую вывезли из украинских портов в рамках зерновой сделки, было доставлено в развивающиеся страны Севера Африки и Азии. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. В четверг пресс-служба Кремля сообщала о том, что Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид в первом со времен установления дипотношений телефонном разговоре обсудили расширение экономической кооперации и реализацию совместных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере.
https://ria.ru/20230325/afrika-1860610018.html
https://ria.ru/20230323/protest-1860189256.html
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украина, оман, африка, денис шмыгаль, в мире, экономика
Украина, Оман, Африка, Денис Шмыгаль, В мире, Экономика
В Киеве заявили, что Оман предложил Украине открыть зерновой хаб

В Киеве заявили, что Оман предложил Украине открыть продовольственно-зерновой хаб

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна в Киевской области
Разгрузка зерна в Киевской области - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх заявил, что Оман предлагает Украине открыть на своей территории зерновой хаб.
"Что касается инвестиций, во время моего визита Оман предлагал Украине серьезно рассмотреть вопрос создания на территории султаната украинского зернового или продовольственно-зернового хаба", - заявил он в интервью изданию "Укринформ".
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По словам Субха, благодаря этому Украина может получить доступ к "одному из самых современных логистических хабов, который функционирует, по сути, в Индийском океане". Дипломат также заявил, что заинтересованность в обсуждении возможности создания подобного логистического центра на своей территории высказал и Египет.
Ранее в марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о планах закупить дополнительно 125 тысяч тонн пшеницы или кукурузы для передачи странам Африки. В то же время, согласно данным итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, только 55% сельскохозяйственной продукции, которую вывезли из украинских портов в рамках зерновой сделки, было доставлено в развивающиеся страны Севера Африки и Азии.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
В четверг пресс-служба Кремля сообщала о том, что Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид в первом со времен установления дипотношений телефонном разговоре обсудили расширение экономической кооперации и реализацию совместных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере.
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УкраинаОманАфрикаДенис ШмыгальВ миреЭкономика
 
 
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