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Груз индийской компании для России на год застрял в порту Антверпена
Груз индийской компании для России на год застрял в порту Антверпена - РИА Новости, 25.03.2023
Груз индийской компании для России на год застрял в порту Антверпена
Пять контейнеров с грузом стали индийской Jindal Stainless, шедшие в Россию, оказались на год заблокированы в порту бельгийского Антверпен, пишет агентство... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T00:29
2023-03-25T00:29
2023-03-25T01:01
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антверпен
владимир путин
санкции в отношении россии
бельгия
индия
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Пять контейнеров с грузом стали индийской Jindal Stainless, шедшие в Россию, оказались на год заблокированы в порту бельгийского Антверпен, пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.По словам представителя Jindal Stainless, в контейнерах находится примерно сто метрических тонн нержавеющей стали. Груз был отправлен в феврале прошлого года, однако застрял из-за санкций Евросоюза.Как указали в компании, нержавеющая сталь не числится в ограничительных списках, поэтому должна быть растаможена для дальнейшей отправки. Администрация порта передала запрос агентства в бельгийскую таможенную службу.Ранее на этой неделе финская YLE сообщила, что грузовое судно с удобрениями, часть которых якобы связана с россиянином, находящимся под европейскими санкциями, задержали в финском порту Котка. Позднее МИД страны разрешил транспортировку груза российских удобрений, задержанного в порту.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230227/avtomobili-1854700571.html
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в мире, россия, украина, антверпен, владимир путин, санкции в отношении россии, бельгия, индия
В мире, Россия, Украина, Антверпен, Владимир Путин, Санкции в отношении России, Бельгия, Индия
Груз индийской компании для России на год застрял в порту Антверпена
Индийская Jindal сообщила, что ее груз для России на год застрял в порту Антверпена